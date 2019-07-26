Протоиерей Смирнов остается в кардиореанимации в тяжелом состоянии

Врачи НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии госпитализированного протоиерея Димитрия Смирнова.

Как сообщает агентство «Москва», председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов находится в кардиореанимации НИИ им. Склифосовского. Его состояние оценивается как тяжелое.

«Состояние тяжелое, он по-прежнему находится в кардиореанимации, температура вечером — 37,6, утром — 35,9», — сказали в больнице.

Протоиерей был госпитализирован в четверг, 25 июля. Некоторые СМИ писали о том, что причиной госпитализации священника стали проблемы с сердцем.