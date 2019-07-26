21% россиян не знали о введении ответных санкций со стороны России

Большинство россиян считают, что антироссийские санкции влияют на экономику страны.

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», 39% россиян считают, что антироссийские санкции существенно влияют на экономику нашей страны. 25% респондентов оценивают влияние санкций как несущественное, еще 17% уверены, что санкции не влияют на экономику РФ.

Отмена санкций против России принесет больше пользы, уверены 41% опрошенных. 25% россиян затруднились ответить, 22% считают, что отмена санкций не повлияет на жизнь страны. 13% полагают, что отмена санкций будет вредна для России.

46% опрошенных знают о том, что Россия ввела ответные санкции. 31% россиян что-то слышали об этом, а 21% — узнали впервые. 56% поддерживают введение ответных санкций, 19% считают, что это было неправильным решением.