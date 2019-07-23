Сенаторы требуют поскорее освободить рынок от импортного детского питания

Совет Федерации призвал правительство ускорить импортозамещение продуктов и ингредиентов для детского питания в России.

Как сообщает «Интерфакс», речь идет прежде всего о сухих молочных смесях. По мнению сенаторов, ввоз этой продукции из-за рубежа угрожает продовольственной безопасности страны.

В Совфеде напоминают, что в соответствии с планом правительства к 2020 году 80% рынка должны занять отечественные молочные смеси, и отмечают, что сейчас доля импортных детских смесей на российском рынке составляет 90%.

Развитию отечественного производства детского питания мешают таможенные пошлины и более жесткие требования к ингредиентам российских производителей по сравнению с требованиями к готовой импортной продукции. Также в СФ указывают на необходимость усилить господдержку предприятий.