Немецкий эксперт по переработке мусора: в России мы на 100% правильном пути 

Проект экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области сегодня активно обсуждается в СМИ и вызывает массу споров. Чтобы разобраться в этом проекте и международном опыте по обращению с отходами, мы поговорили с доктором Бассамом Хелю, немецким специалистом по переработке мусора, директором CMS Technological Solutions S. A., который совместно с российскими специалистами запускает погрузочно-разгрузочные кластеры в Некрасовке и Бойне, где планируется сортировать ТКО для экотехнопарка «Шиес».

Немецкий эксперт сравнил ситуацию, сложившуюся в сфере обращения с отходами в РФ с той, что еще недавно была в Германии. По его словам, хоть Германия сейчас и является одним из мировых лидеров по переработке бытовых отходов, но шла она к этому пути долго. С конца 80-х годов там адресно практиковали раздельный сбор мусора, и только четыре года назад в стране заработала единая система раздельного сбора отходов.

- В России сейчас те же самые вызовы, которые были в Германии относительно недавно. С учетом постоянно растущих мусорных гор, особенно в крупных городах, современные технопарки являют собой правильный ответ в разрешении этого вопроса, а вместе с тем позволяют частично уйти от проблемы «диких» свалок, - отметил немецкий эксперт.

По словам доктора Хелю, чтобы справиться с мусором, нужно построить необходимую инфраструктуру, обеспечить технологическую базу и логистику. Пилотный проект с совмещением всего вышеперечисленного будет реализован в Архангельской области.

- В Шиесе планируется экотехнопарк с площадкой хранения отходов. Объект был спроектирован в соответствии с международными стандартами, он будет оснащен испытанными и отработанными на Западе технологиями, - говорит доктор Хелю. - Площадка хранения отходов имеет в основании систему гидроизоляции, систему очистки сточных вод, а также сеть отведения свалочных газов. Проекты, подобные экотехнопарку «Шиес» в части технологий, можно часто встретить в Европе, например, в Германии - это Центр по управлению и переработке отходами Розенов в Нойбранденбурге общей площадью 244 га. Центр непрерывно эксплуатируется с 1997 года.

Что касается станций перегрузки ТКО, которые сейчас вводятся в эксплуатацию в Некрасовке и в Бойне, Германия прошла и через этот опыт, отмечает доктор Хелю. Там после войны были сотни перегрузочных станций, до сих пор сохранились карты, на которых в каждом городе обозначено по три и более подобных объектов. По словам эксперта, все эти перегрузочные станции на последующих этапах были расширены и превращены в сортировочные комплексы. Поэтому на сегодняшний день в Германии нет перегрузочных станций, а есть именно сортировочные комплексы, куда поступают отходы, сепарируются, разделяются на фракции и распределяются дальше. И в настоящий момент в Германии практически минимальный процент захоронений, и все это – так называемые остатки, или «хвосты».

Как рассказал доктор Хелю, остатки - это в первую очередь не утилизируемые компоненты и органика. Существует большое количество современных технологий, которые позволяют снизить объем захоронения подобных компонентов на полигоне.

- В первую очередь отделяется большая часть органики, из которой в последствии посредством компостирования формируется инертный грунт. Этот грунт не активный, в результате не происходит брожения и выделения газа, либо фильтрата, даже в случае взаимодействия с воздухом и водой, - говорит немецкий эксперт. - Прочие же не утилизируемые компоненты прессуются под высоким давлением и брикетируется в специальную пленку. Так происходит прессование и брикетирование. Сегодня такая форма обеспечивает надежное и безопасное хранение отходов десятилетиями.

По мнению эксперта, хоть Россия пока и отстает в вопросе утилизации мусора, но с помощью использования опыта западных коллег, нашей стране не придется тратить более 60 лет, как Германии, чтобы решить эту проблему. Немецкие технологии, которые планируется внедрять в Архангельской области, сэкономят не только время, но и финансы.

- Опыт других государств показывает, что реформирование управления отходами может принести пользу только в том случае, если население включается в эту работу. Сознательное отношение к окружающей среде наряду с чётко функционирующим управлением ресурсами являются неотъемлемыми предпосылками успеха, - считает доктор Хелю.

Тот факт, что при разработке проекта на Шиесе используются современные и экологически безопасные технологии, сводит на нет опасения насчет состояния экологии, говорит эксперт. Однако не стоит забывать о другом важном компоненте, который поможет России полностью избавиться от свалок – это осознанное обращение с ТКО каждого гражданина и внедрение системы раздельного сбора мусора.