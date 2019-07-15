Детский Черкизовский парк приглашает на воркаут 

Для посетителей Детского Черкизовского парка устроят необычные спортплощадки

Посетители Детского Черкизовского парка, расположенного на востоке столицы, скоро смогут не только приятно отдохнуть, но и поработать над своей физической формой - сейчас там завершается обустройство спортивных комплексов под открытым небом. В рамках программы благоустройства и озеленения территории парк превратится в центр притяжения для любителей необычных видов спорта: в нем появятся кластер альтернативных видов спорта, обновленное регбийное поле, множество тренажеров для воркаута и многофункциональная игровая площадка.

«В ходе работ по благоустройству на территории парка создан кластер альтернативных видов спорта, площадью более 4000 кв. м, - отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы. - Здесь полностью завершили работы по устройству скейт-парка и памп-трека. Подходят к завершению работу по обустройству всей необходимой инфраструктуры для проведения тренировок».

Эти масштабные изменения придутся в парке весьма кстати – оборудование на многих существующих площадках давно устарело или пришло в негодность, да и не соответствует нормам и требованиям безопасности. Поэтому на территории парка обустроят сразу шесть новых спортивных площадок для различных видов спорта.

Многие работы уже находятся в завершающей стадии. Рядом с Дворцом творчества детей и молодежи "Преображенский" возводят универсальную площадку площадью около тысячи кв. м. Любители командных видов спорта совсем скоро смогут посоревноваться здесь в мини-футболе, волейболе и баскетболе.

Также в парке реконструируют поле для игры в регби площадью около 5 тыс. кв. м. Большая часть работ уже сделана, уточнили в пресс-службе, - искусственное покрытие полностью заменили, поставили футбольные ворота и новые опоры освещения, около поля появились новые трибуны для зрителей и судей. До завершения работ специалистам предстоит только поставить ворота для регби и специальное ограждение.

Для тех, кто увлечен спортивной гимнастикой, в парке достраивают воркаут-площадку в 1200 кв. м. Из 80 уже установленных тренажеров 28 снабжены навесами со встроенной подсветкой. Самым юным физкультурникам там отдельно поставят семь детских тренажеров.

Эксперты уверены, что практика развития массового спорта среди горожан принесет немало пользы.

- Москва вообще качественно выделяется в этом плане. Процесс очень важный, и им следует заниматься, - убежден член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. - Это полезно широкой общественности в первую очередь в плане здорового образа жизни, в том числе и как альтернатива вредных пагубных явлений.

Вложения властей в спортивную инфраструктуру, в занятия здоровым образом жизни, считает эксперт, в долгосрочной перспективе принесут массу позитивных результатов – таких, как долголетие, здоровье граждан, рост трудовой части населения.

Специалист особо выделил и появление в Детском Черкизовском парке площадок для субкультурных видов спорта - воркаута, катания на скейтборде, велосипедах и т. д.

- Спорт шаговой доступности – это хорошая практика, еще 30 лет назад почти в каждом дворе был прикрепленный тренер, который выходил к этой коробке, хоккейной или футбольной, и занимался с ребятами. Эту практику нужно реанимировать, и Москва этим занимается. Появление в городских парках новых спортплощадок - хорошая тенденция и ее можно оценить максимально позитивно, - резюмирует Султан Хамзаев.

Напомним, комплексное благоустройство Детского Черкизовского парка началось в марте текущего года. Сейчас в парке прокладывают коммуникации: дорожки, систему освещения и др. Для дополнительного озеленения здесь разобьют цветники, посадят новые деревья и кустарники.

Главные посетители парка - дети - найдут множество новых мест для игр и развлечений. Так, в южной части парка появятся игровые комплексы, качели и батуты, а в северо-восточной построят большой игровой комплекс в виде фрегата.

Завершить благоустройство парка планируется до конца июля, в результате работ территория площадью более 14 га станет комфортной для семейного отдыха и активных занятий спортом.