СМИ: 20-летнюю москвичку опоили и насильно увезли в Чечню для замужества

Активисты сообщили, что родственники сбежавшей из дома москвички насильно отправили ее в Чечню для замужества.

Как передает «Медиазона» со ссылкой на активистку Дарью Серенко, 5 июля 20-летняя девушка пришла в женский кризисный центр «Китеж» в Москве, где рассказала, что семья заставляет ее уехать в Чечню и выйти там замуж.

По словам активистов, девушка прожила в центре около пяти дней, после чего пропала, оставив деньги и документы. 12 июля она связалась с подругой и сообщила номер рейса, на котором ее собираются увезти в Чечню. Волонтеры обратились в полицию, однако правоохранительные органы заявили, что у них нет оснований вмешиваться в жизнь семьи.

После отказа полицейских сотрудники «Китежа» сами отправились в аэропорт, где встретились с девушкой и ее семьей. По их словам, москвичка вела себя заторможено, будто ей дали седативные препараты. Отказавшись разговаривать с волонтерами, она села в самолет и улетела вместе с родными.