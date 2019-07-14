Мосгоризбирком отрицает выявление брака в подписях по принципу оппозиционности

Мосгоризбирком призвал недовольных проверкой подписей кандидатов продолжать отстаивать свою позицию.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что у Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Сергея Митрохина, считающихся оппозиционными кандидатами на выборах в Мосгордуму, выявили большое число бракованных подписей, что не повзволит им зарегистрироваться в качестве участников предстоящих выборов.

Как передает «Коммерсант», глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, комментируя результаты проверки и высказывания кандидатов, чьи подписи комиссия забраковала, заявил, что сотрудники избиркомов «относились ко всем одинаково» — «вне зависимости от ярлыков, которые навешены на кандидатов».

По его словам, в ходе проверки подписных листов было выявлено недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов.

Однако Горбунов напомнил, что решения по регистрации будут приниматься на заседании окружных избиркомов лишь 16 июля, а у недовольных результатами проверки кандидатов есть возможность отстоять свою позицию.

«Обращаюсь ко всем кандидатам работать с окружными комиссиями, приходить на заседания и отстаивать свою позицию. В случае, если кандидат будет не согласен с решением об отказе в регистрации, он имеет право обратиться в суд. Бороться надо до конца в рамках правового поля», — сказал глава комиссии.