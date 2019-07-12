Песков заявил, что Кремль фиксирует перегибы в наказаниях за оскорбление власти

В Кремле прокомментировали высказывание главы СПЧ Михаила Федотова о начале «‎эпидемии» по жалобам на оскорбление власти.

Как передает «‎Интерфакс‎», ранее глава СПЧ Михаил Федотов, комментируя случай в Кировской области, когда 23-летний депутат гордумы подал в полицию заявление об оскорблении власти на авторов мема про себя, выразил беспокойство в связи с тем, что число жалоб чиновников на критику в социальных сетях достигает уровня «‎эпидемии».

В Кремле в ответ на такое замечание Федотова подчеркнули, что внимательно следят за правоприменительной практикой в этой области.

«‎Безусловно, [в Кремле за этим] следят. Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае и месте, где они случаются», — приводит агентство слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он также напомнил слова Владимира Путина в ходе «Прямой линии», когда тот заметил, что закон об оскорблении власти направлен именно на борьбу с оскорблениями символов государства, но при этом критика самой власти должна быть свободной.