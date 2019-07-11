Будущее с московским акцентом

Многие критикуют соглашение о сотрудничестве между Москвой и Архангельской областью, ведь именно в его рамках у станции Шиес появится ЭкоТехноПарк. Ситуация сложная, так как у проекта очень много противников. Инвестору проекта еще предстоит заслужить доверие поморцев, пройти все необходимые изыскания и получить разрешительные документы на строительство. Однако у соглашения есть и другие аспекты, которые уже сейчас улучшают качество жизни простых людей.

Поморский пациент

Соглашение было подписано 20 февраля 2019 года. Оно предполагает сотрудничество по десяти различным направлениям – от инвестиций и развития территориальной инфраструктуры до патриотического воспитания и спорта. Местные жители активно пользуются возможностями этой программы.

Одно из самых важных направлений сотрудничества – это здравоохранение. Жители поморской глубинки теперь в случае необходимости могут рассчитывать на всю мощь столичной медицины. Поверить в это оказалось непросто, но первые примеры уже есть – на сегодняшний день несколько десятков человек получили помощь в московских больницах.

- Когда мне сообщили, что можно ехать на реабилитацию в Москву, я сутки вообще не спала, все думала - это же нереально, как такое может быть? – цитирует «Комсомольская правда» рассказ пенсионерки Веры Николаевны из Ленского района Архангельской области, успешно поправившей здоровье в рамках межрегионального сотрудничества.

Ее история вполне типична для миллионов жителей российской провинции. Возраст, инсульт, госпитализация… Местные медики сделали все возможное, но предотвратить частичный паралич были не в силах. Современные методики и новейшее оборудование нашлись в Москве, куда лечащий врач предложил направить ее на долечивание. Бесплатно, без очереди, за счет бюджета – Вера Николаевна просто не могла поверить, что такое возможно.

Пройдя курс реабилитации, она уже вернулась домой. Москва четко выполнила все свои обещания, оплатив не только медицинскую помощь, но и дорогу, питание и даже сотовую связь.

Чтобы принять участие в программе медицинского сотрудничества, местным жителям нужен только полис медстраховки. После подтверждения диагноза данные пациента передаются в Москву, где координаторы программы определяют больницу, в которой будет проводиться дальнейшее лечение.

Разумное, доброе, вечное, цифровое

Не только медицина сегодня развивается опережающими темпами. Школы, в которых обучается новое поколение россиян, также разительно отличаются от того, к чему привыкли их родители. Цифровые доски, интерактивные средства обучения, тьюторы и коучи, проектные методы обучения – уследить за прогрессом в системе образования непросто и в столице, что уж говорить о небольших российских городках. Но и здесь межрегиональное сотрудничество предлагает прекрасный выход из ситуации.

В начале июля группа учителей и руководителей образовательных учреждений Архангельской области побывала в Москве на курсах повышения квалификации. Они познакомились с опытом работы столичных коллег, прошли ряд профессиональных тренингов и прослушали спецкурс по робототехнике. Особенно заинтересовала поморцев Московская электронная школа, оптимизирующая качество образования посредством прогрессивной IT-инфраструктуры.

Важной вехой в сотрудничестве педагогов стало решение о продолжении взаимного обмена опытом. При этом наряду с очными программами планируется запустить и дистанционные, благодаря которым аудитория вовлеченных в совместные проекты учителей заметно расширится.

Не остались в стороне и представители второй стороны педагогических процессов – архангельские школьники отправились в столицу для участия в программе «Московская смена». Их ждут лучшие летние лагеря, предлагающие широкий выбор тренингов и мастер-классов, экскурсий, спортивных соревнований. Все это для гостей столицы будет совершенно бесплатно – расходы в сфере детского отдыха взял на себя московский бюджет.

Но и это еще не все – согласно планам московских и архангельских властей, несколько школ Ленского района к 1 сентября 2019 года будут отремонтированы силами столичных компаний. А в перспективе они получат еще и комплект современного электронного оборудования для педагогических задач. Так что уже вполне уместно говорить о том, что уровень школьного образования в Поморье вплотную приближается к московскому.

Подводя итог, остается отметить, что соглашение между регионами не просто работает, но и дает вполне заметные результаты. Возможно, этот опыт стоило бы распространить и на другие регионы? Причем вовсе не обязательно замыкаться на столицу – ведь в стране есть и еще несколько «продвинутых» мегаполисов, которым вполне по силам протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.