Акции или жизнь

«Бутик ФСБ» предъявил ультиматум в СИЗО юристу Кантемиру Карамзину.

Жизни юриста Кантемира Карамзина, рассказавшего в обращении из СИЗО г. Сергиева Посада к президенту РФ Владимиру Путину о фактах масштабной коррупции в руководстве московского УФСБ, угрожает реальная опасность.

В соцсетях выложена запись телефонного разговора между партнером юриста канадским инвестором Марком Ричардсом и адвокатом из Швейцарии Мартином Бухли, представляющим интересы крупнейших застройщиков Москвы, владельцев АО «ДСК-1» Владимира Копелева и Владимира Воронина. Из расшифровки разговора следует, что с юристом в тюрьме «сделают ужасные вещи», если он срочно не откажется от акций ДСК-1 и не подпишет необходимые документы.

На запись обратила внимание «Ленинградская правда». Как пишет издение, «собеседник Ричардса выражает недовольство фактом обращения Кантемира Карамзина к президенту и шумихой вокруг дела в СМИ. Он также вспоминает Магнитского и обещает, что после смерти юриста «КГБ доберется до его жены и детей, поэтому нужно срочно обеспечить подписание». Реальность угроз представитель строителей объясняет тем, что «семья Ворониных» (владельцы группы компаний ФСК, ранее ФСК «Лидер») — лишь оболочка, за ними стоят «очень богатые люди из ФСБ, которые никогда не будут иметь с Кантемиром дело по акциям ДСК».

Если запись подлинная, отмечает «Ленправда», она может быть «еще одним свидетельством прямой причастности сотрудников спецслужбы к криминальной деятельности и коррупции наряду с изъятием активов и ценностей на 12 миллиардов у офицеров управления «К» ФСБ России и задержанием группы чекистов по подозрению в разбойном нападении. Однако, как следует из разговора, интересы силовиков в этом споре выходят далеко за рамки разового вознаграждения. Возможно, они являются «подпольными акционерами» крупнейшей строительной компании Москвы и России наравне с официальными собственниками.

Кантемир Карамзин был задержан сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области в начале апреля этого года после того, как выиграл в арбитражном суде Москвы 15 млрд рублей у владельца АО «ДСК-1» Владимира Копелева в интересах его бывшего партнера Марка Ричардса. В рамках исполнительного производства суд наложил арест на акции комбината, которые на тот момент были проданы Владимиром Копелевым Владимиру Воронину, интересы которого также оказались под угрозой. Юристу было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 30 и ч 4 ст. 159 УК РФ) по делу о долговом споре 12-летней давности с писателем Олегом Блоцким, автором первой биографии президента России. Несмотря на наличие по этому делу вступивших в законную силу судебных решений в пользу Кантемира Карамзина и очевидную юридическую несостоятельность обвинения, балашихинский суд заключил Кантемира Карамзина в СИЗО, где он и находится третий месяц.

В своем обращении из тюрьмы на имя президента юрист сообщил о том, что дело инспирировано начальником УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковником Алексеем Дорофеевым в личных финансовых интересах по заказу Владимира Копелева и Владимира Воронина. Юрист утверждает, что строители намеренно обанкротили и раздробили на мелкие компании АО «ДСК-1» с целью аферы для того, чтобы вывести и спрятать акции от реального собственника, признанного арбитражным судом, а теперь пытаются убрать конкурентов с помощью уголовного дела.

Имя начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева упоминается в качестве одного из главных фигурантов в антикоррупционном расследовании журналиста Ивана Голунова, как возможно причастного к «крышеванию» похоронного, банковского и других крупных бизнесов в столице. ФБК Навального рассказал о не сопоставимой с официальными доходами роскошной недвижимости и имуществе офицеров госбезопасности генерала Дорофеева и его помощника Марата Медоева.

СМИ сообщают также о существовании в Москве при ведомстве генерала так называемого «бутика ФСБ», через который бизнесменами решаются вопросы с силовыми посадками конкурентов и заказными уголовными делами.

С учетом этих обстоятельств, пишет «Ленинградская правда», ультиматум, предъявленный юристу Кантемиру Карамзину, вполне может обернуться для него трагическими последствиями.

Выдержки из расшифровки телефонного разговора, на которой слышны голоса, похожие на голоса партнера Кантемира Карамзина Марка Ричардса и Мартина Бухли, швейцарского адвоката владельцев ДСК-1 Владимира Копелева (экс) и Владимира Воронина:

МР: Безопасность Кантемира сейчас под большой угрозой.

МБ: Да, но это вина Кантемира. Он не должен был писать открытые письма в прессу... Семья Ворониных — это лишь оболочка.

МР: Да.

МБ: За ними стоят люди из ФСБ.

МР: Да.

МБ: Очень богатые люди из ФСБ... Эти люди из КГБ сказали такое, что они сделают с Кантемиром (в тюрьме). Марк, тебе бы никогда не понравилось.

МР: Что ты говоришь они сделают с Кантемиром?

МБ: Да, ужасные вещи. В этом заключается проблема для него, находясь в тюрьме.

МР: Да? Хм.

МБ: В действительности все это очень, очень плохо. Подписывает (документы)... и через две недели он может выйти... Если не подпишет, то умрет! ...А после его смерти КГБ доберется до его жены и детей, поэтому нужно срочно обеспечить подписание...