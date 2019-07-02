"Собеседник" выстроил "череду женихов"

Бизнесмен Артем Зуев и светская дама Снежанна Георгиева опровергли свое расставание.

В материале «Женщины из высшего общества» («Собеседник» №21) мы написали о разделе совместно нажитого имущества между Зуевым и Георгиевой. И предположили, что они развелись. После этого предприниматель обратился в редакцию и сообщил, что эти сведения не соответствуют действительности.

«Никаких заявлений о расторжении брака в уполномоченные органы не подавалось», – заявил Артем Зуев. То же самое подтверждает и Снежанна Георгиева. «Мы оба неидеальны, но у нас все прекрасно», – сказала она в комментарии изданию Super.

При этом ни Зуев, ни Георгиева не опровергают факт раздела общего имущества, в результате которого супруга бизнесмена стала обладательницей его квартиры стоимостью полмиллиарда рублей. «Собеседник» связался со светской дамой, но она не стала отвечать на вопрос, для чего потребовалось заключать соглашение, если их семейной жизни ничего не угрожает.

– Есть дела семейные, которые должны оставаться внутри семьи. Это мое право – не разглашать. Но спасибо вам. Надо сказать, вы выстроили ко мне череду женихов, пока я не развеяла миф о «богатой разведенке».

Соглашения о разделе имущества заключаются и между действующими супругами, рассказал «Собеседнику» арбитражный управляющий Андрей Криворотько. Эксперт отметил, что порой это делается для того, чтобы избежать претензий кредиторов на имущество:

– Например, перед тем как в отношении одного из супругов будет запущена процедура банкротства и он хочет избежать продажи квартиры с торгов. Но нет гарантии, что данная сделка не будет признана недействительной.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2019.