Свобода в пределах разумного: как проходят выпускные вечера по моде-2019

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что 83% россиян считают современные выпускные излишне роскошными и дорогими. Данной точки зрения чаще всего придерживаются женщины (86%) и люди старшего поколения (те же 86%). 16% так не считают, в том числе 30% мужчин и 65% молодежи в возрасте 18–24 лет.

Мнения разделились и по вопросу об «официальности» современного праздника и его яркости: 49% считают, что праздник очень преобразился. Противоположного мнения придерживается около четверти опрошенных (24%). 31% опрошенных считают, что выпускные стали серьезнее и официальнее, и такой же процент считает, что это не так. Опрошенные признают, что выпускные стали дороже, но при этом ярче и веселее, отметил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Это подтверждает и тот факт, что в этом году выросло число займов на подготовку к выпускному вечеру: если в прошлом году их была 51 тысяча, то в 2019 году с такой целью займ взяли уже 75 тысяч человек. Максимальные суммы запрашивались в Москве (11 450 рублей) и в Санкт-Петербурге (11 500 рублей), а самые маленькие — в Республике Тыва (6 800 рублей). Генеральный директор компании SmartCredit Фрида Валуева, комментируя эти данные, объяснила, что такие большие суммы были запрошены в столицах, потому что там проводятся два главных «выпускных» фестиваля России — «Алые Паруса» и выпускной в ЦПКиО им. Горького, - и каждому выпускнику хочется присутствовать на таком грандиозном мероприятии «при полном параде».

// фото: Агентство городских новостей "Москва"

Выпускной-2019 в Москве и Петербурге вообще можно поделить на две части - «официальную» и более неформальное празднование, те самые фестивали. Для первой части родители выбирают агентство, которое устроит праздник, тематику вечеринки. «Обычно затраты на один класс составляют около 30 тысяч рублей, — рассказывает коммерческий директор ООО «СВ-Вояж» Наталия Якобсон. — Наша компания занимается массовыми мероприятиями, то есть мы арендуем какое-либо большое пространство, проводим для выпускников «последний звонок», куда входит фотосессия, подарки для учителей, и проводим саму ночь выпускного».

По словам Якобсон, средняя стоимость такого праздника по Москве — от 6 до 15 тысяч рублей по всей Москве: «Выпускные на один класс сейчас не особо популярны, так как очень сложно себя разрекламировать, к тому же ребята чаще хотят массовости. Поэтому мы продаем билеты на наши выпускные, и школы их уже закупают».

Агентства, которые организуют выпускные, работают в разных ценовых категориях. Самые демократичные и популярные организаторы за 6–10 тысяч рублей могут предложить декорацию школы, организацию питания на празднике, выступления диджея и конферансье, а также конкурсы и развлечения.

«По деньгам вышло по 10 тысяч рублей с каждого, за эту сумму мы получили бар с молочными коктейлями как альтернативу алкоголю, очень средненький фуршет из какой-то кафешки. Еще был диджей и конкурсы уровня сельской свадьбы. Также в счет входил трансфер до "Парка культуры". На это потратили все те деньги, которые мы заплатили, и в это не очень верится — это же около миллиона со всех в сумме!» — рассказывает о своем опыте Елена, московская выпускница-2018.

Другие агентства специализируются на более роскошных праздниках, проводятся где-нибудь за городом или в закрытом клубе. Для концертной программы приглашают звезду за хороший гонорар, устраивают целые шоу, однако и цена у такого праздника соответственно выше.

«Каждый год интересы выпускников меняются. Соответственно меняется и культура выпускного, — объясняет Гульнара Гаджиева, организатор выпускных ООО «Паруса». — Особенно это заметно в небольших деталях. Например, если года три назад мы делали спецзаказ на торт и это являлось феерией, то в этом году мы проводили целое шоу с выносом торта. Если раньше выпускникам был интересен стендап, то в этот раз мы напугали их поющими полицейскими, которые вошли на праздник с классическими претензиями о громкой музыке и прочем, а потом резко запели. Примеров уйма.

Естественно, для детей очень важна музыка. Поэтому приходится искать музыкантов, которые в тренде, и делать выпускные ярче, чтобы заинтересовать выпускников», — добавляет Гаджиева.

«Мы поехали всем классом, заплатив 18 тысяч рублей каждый, в White Park New Riga Bay. Было весело, вкусно, но самое главное — что нам дали выбрать артиста. Почти весь класс проголосовал за Лешу Свика. Ничуть не жалею, что решили выбрать дорогой выпускной, вышло лучше, чем в Кремле или в ЦПКиО» — рассказывает Анна, которая выпустилась из московской школы в этом году.

На празднике в парке Горького в 2019 году выступал в том числе Burito

// фото: Агентство городских новостей "Москва"

Далее идет самое интересное — «всеобщий» праздник выпускного в ЦПКиО им. Горького. Это мероприятие существует уже семь лет и вбирает в себя как роскошь, эстетическое удовольствие, приятную музыку, так и русский маразм: у входа в парк охранники выкидывают все напитки и жидкости, в коих может содержаться спирт — так порой выпускницы лишаются флаконов с дорогими духами, если решили взять их с собой. Зато у входа раздают бесплатные презервативы.

В итоге самые отпетые выпускники покупают колу за двести рублей контрабандой — и только завидуют Федуку и Элджею с их розовым вином: кстати, именно они с этим хитом вошли в топ голосования выпускников на сайте «Активный гражданин» и попали в лайнап праздника в Парке Горького в 2018 году.

Этот праздник бесплатный, его курирует департамент культуры Москвы. Охват у фестиваля внушительный — 22 500 выпускников, говорится на официальном сайте mos.ru.

Программа не заканчивается выступлением разных музыкантов. Парк Горького в эту ночь разделяется на несколько зон по увлечениям: спортивные соревнования, кинотеатр, арт-объекты и многое другое.

«У меня остались только хорошие впечатления от выпускного. Я все сделала, и потанцевала, и попела. Здорово, что все это под открытым небом и в таком симпатичном месте, — рассказывает Мария, которая побывала на выпускном в ЦПКиО им. Горького в этом году. — Очень порадовал вход в парк. Множество разных людей, сверстников. Радует также, что ты не должен ходить только со своим классом и можешь встретиться с друзьями из других школ. Наверное, единственный минус — это то, что мобильная связь была не очень, но вряд ли это вина организаторов. Большие впечатления от концерта. Это невероятно, когда тысячи сверстников одновременно начинают подпевать артисту. Чувствуется свобода, но в пределах разумного».