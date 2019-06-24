Мир борется с мусором

Одной из глобальных проблем человечества в 21 веке стал мусор. Если еще какое-то десятилетие назад население практически не задумывалось, куда деваются отходы из контейнеров во дворах, сегодня же проблема коснулась, пожалуй, каждого. Тема эта волнует как экологов, так и простых обывателей, не говоря уже о чиновниках и политиках.

Экономисты и технические специалисты видят огромное поле деятельности в данном направлении – мусор не зря называют «второй нефтью». Да, при неразумном подходе и отсутствии продуманной системы по переработке отходов он способен стать большой головной болью. Но здесь же кроется широкая перспектива для создания нового сектора экономики, что достаточно давно поняли в развитых мировых странах.

Опыт длиной в десятилетия

В экологически-ответственных странах перспективы развития данного сегмента видят давно, занимаясь сортировкой и переработкой мусора. Отдельные страны, которые самостоятельно не справляются с проблемой, отправляют отходы в государства, где этот процесс успешно налажен. При этом зарабатывают на таком подходе обе стороны, в результате чего мусор генерирует более чем заметную в государственных масштабах прибыль.

Центральное место в вопросах обработки отходов занимает их сортировка, которая необходима для дальнейшей переработки и использования собранного материала. На принципе сортировки мусора созданы успешные примеры утилизации отходов в Японии и ЕС. Причем опыт всех стран основан на высоких технологиях и бережном отношении к природе.

Если говорить об опыте Европы, то показательной, к примеру, является система обработки отходов, выстроенная в Германии с 1980-х годов. Страна является лидером ЕС по переработке отходов – там обрабатывается подобным образом более 66% мусора. Начав с внедрения раздельного сбора мусора, власти приняли закон, регулирующий обращение с отходами, и их переработка сегодня является более чем прибыльной.

Не менее интересным является опыт другой европейской страны – Швеции. Больше того: страна добилась утилизации 99% создаваемого мусора. После тщательной сортировки мусор сжигают, но не весь. Мусор измельчают, обеззараживают, спрессовывают и тщательно пакуют в специальную пленку, максимально ограничивая доступ к нему кислорода и влаги. Пластмасса, бумага, пищевые отходы идут на переработку или производство биогаза и электроэнергии, тогда как на свалки попадает только 0,8% общего количества мусора – то, с чем ничего нельзя сделать совсем.

Раздельный сбор мусора практикует и Япония, где ограниченность территории и проблемы экологии диктуют необходимость творчески относиться к любому доступному материалу, пусть даже к мусору. Страна и отнеслась творчески: сложно перерабатываемый мусор используют как строительный материал: международные аэропорты Тюбу и Кансай построены на искусственных островах, созданных как раз из измельченных промышленных отходов. Впрочем, как и в Швеции, в Японии не отказываются от производства энергии из отходов: после сортировки и брикетирования топливные плиты используются в котельных.

Отдельно стоит упомянуть импорт мусора. Та же Швеция принимает пластмассу, бумагу и пищевые отходы, пригодные для производства биогаза из Норвегии, Ирландии, Великобритании и других стран.

России нужно учиться быстро

Сегодняшние подходы к переработке мусора можно условно разделить на три типа: сжигание, захоронение, переработка, рассказывает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Сжигание — довольно сложный технологически процесс без возможности дальнейшей переработки, оно обрубает все дальнейшие пути использования этой материи и несет большие экологические риски, дорого стоит, создает возмущение в обществе.

Захоронение же и переработка, или рециклирование, последовательно связаны. В России сегодня используются полигоны, где мусор складируется, прессуется катками, пересыпается землей, иногда химикатами для стабилизации. Этого не всегда удается достичь - часто горы мусора содержат пустоты, которые наполняются взрывоопасными газами от гниения и взаимодействия компонентов мусора между собой, осадки, проникая сквозь толщу, попадают в грунтовые воды и отравляют их.

И все же, указывает Алексей Антонов, существует относительно недорогая технология, позволяющая сделать из мусора, хранящегося на полигонах и вновь поступающего на полигоны. Это компактные брикеты размером примерно 1.2х1.2 метра, спрессованные, обернутые пленкой, лишенные органического мусора, без запаха. С помощью небольших погрузчиков их можно складывать в аккуратные пирамиды в несколько ярусов и хранить до 30 лет без нагрузки на окружающую среду, под открытым небом при любой температуре.

«Для российской экономики это оптимальное решение, которое, во-первых, убирает нагрузку с полигонов и окружающих их территорий. Во-вторых, оно позволяет подождать несколько десятков лет, прежде чем приступить к переработке или сжиганию мусора, дает возможность выиграть время в технологической гонке, пользоваться исследованиями и опытом развитых стран, вкладывающих в переработку мусора миллиарды долларов, – говорит Алексей Антонов. – Достаточно посмотреть видео, как работает брикетирующий мусор станок, и отпадают все сомнения по поводу его герметичности, да и ровные белые ряды брикетов не вызывают чувства брезгливости, как на полигоне».

России только предстоит настроить эту систему, которая потенциально способна приносить стране миллиарды. Однако страны, где все уже работает, не отказывают нам в помощи: Япония помогает строить завод по переработке подгузников в топливные брикеты, а посол Швеции в России Петер Эриксон уже заявил о готовности королевства закупать российский мусор в брикетах.