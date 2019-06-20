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В Москве расследуют смерть годовалой девочки, которой не помогла "скорая"

Общество
14:08, 20 июня 2019

В Москве скончалась годовалая девочка, которую с высокой температурой отказались госпитализировать врачи скорой помощи.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел вечером 15 июня в Москве, когда у девочки 2018 года рождения резко поднялась температура.

Отмечается, что родители ребенка сразу вызвали бригаду скорой помощи, однако врачи не стали госпитализировать девочку. Через некоторое время ребенок скончался.

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова рассказала агентству, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются медицинские сотрудники. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила она.

 

Теги: Инциденты со "скорыми"

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писатель, журналист

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