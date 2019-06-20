Бизнесмен Бойко-Великий связал обвинения в хищении со своей гражданской позицией

Следствие предъявило обвинения бизнесмену Василию Бойко-Великому по делу о хищении полумиллиона долларов.

Как передает «Интерфакс», предприниматель был задержан в среду, 19 июня. После допроса следствие предъявило Бойко-Великому обвинения в хищении 500 тысяч долларов со счета в банке «Кредит-Экспресс».

«Предъявлено обвинение в хищении 500 тысяч долларов в 2014 году со счета господина Шеина в банке "Кредит-Экспресс". Вину Бойко-Великий не признает», — сказал адвокат бизнесмена Алексей Аверьянов, добавив, что в действительности по данной сделке существовал договор займа, который был погашен, «о чем имеются расписки».

По его словам, сам Бойко-Великий вину отрицает и связывает уголовное преследование со своей «гражданско-общественной позицией».

Адвокат также уточнил, что следствие может выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена уже в четверг, 20 июня.