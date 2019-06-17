Из вопросов "Прямой линии" с президентом

«Очень важно, что законность в России есть!» — сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Надо полагать, что комментарий этот касался не только ситуации с журналистом Иваном Голуновым.

Зарубинская база флота в Хасанском районе Приморского края — очаг острой социальной напряжённости. Добывающее и перерабатывающее предприятие остановило производство из-за лишения квот, которые исторически закреплены за предприятием. 220 работников, а вместе с семьями это 70 процентов жителей рыбацкого посёлка, в канун «Прямой линии» с Владимиром Путиным вскипают негодованием. Две сотни смс и ммс-сообщений, видео- и аудиообращений уже поступило от них в центр на бесплатный номер 8-800-200-40-40 главе государства. И даже если они не попадут в эфир и публикации, то уж точно станут серьёзным пунктом в традиционной «зелёной папке» президента.

Проблема Зарубинской базы флота возникла, как это часто бывает, на пустом месте. Предприятие исчезло из списка получателей квот на вылов морепродуктов в последний момент распределения, буквально в ночь перед Новым годом. В Росрыболовстве намекнули на наличие иностранцев в числе собственников, однако в Зарубино люди не сомневаются в том, что лишение квот их предприятия заранее спланировано и проводится с нарушениями закона. А накануне «Прямой линии» они получили документальное свидетельство, более того — решение Верховного суда РФ в аналогичной тяжбе рыболовных компаний и ФАС о праве на промысловые квоты.

Федеральная антимонопольная служба добивалась лишения компаний «Эридан», «Таурус», «Стрелец», «Северная флотилия» права на промысел водных биоресурсов из-за «иностранных» инвесторов. Однако ограничения, связанные для россиян с иным гражданством, действуют только с июля 2017 года. Верховный суд РФ подтвердил принятые ранее судами решения о том, что поправки в закон не имеют обратной силы. Установлено, что, поскольку право на квоты эти компании получили до вступления поправок в силу, требования ФАС безосновательны. Кроме того, антимонопольщикам было отказано в передаче кассации в коллегию по экономическим спорам Верховного суда для дальнейшего рассмотрения.

В далёком Зарубино прекрасно понимают, что решение Верховного суда РФ в отношении «Эридана», «Тауруса», «Стрельца», «Северной флотилии» касается целого ряда рыбопромышленных компаний в части иностранного участия в них. Поэтому вывод верховной судебной власти страны вселяет оптимизм в рыбацкий коллектив, да и в других жертв беспредельного захвата промысловых квот и ставит крест на незаконном намерении продать активы с аукциона. В далёком приморском посёлке люди тоже поверили, что законность в России есть!

У «Зарубинской базы флота», как и у десятков других лишенцев, появилась ясная надежда на законное решение ситуации и главное — на законную реализацию права на труд. Кассационная жалоба в Верховный суд Российской Федерации уже подана, и зарубинцы нисколько не сомневаются, что законная справедливость восторжествует в их драматичной истории и Верховный суд пересмотрит незаконные акты. Однако контроль со стороны президента России не помешает!

Андрей Немировский