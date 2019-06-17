Генерал ФСБ Дорофеев получил еще и "мальтийский орден"?

В конце мая Следственный отдел по г. Балашихе предъявил обвинение в мошенничестве 48-летнему юристу Кантемиру Карамзину. Его заподозрили в том, что он «вместе с неустановленными лицами изготовил подложные документы с целью взыскания с граждан и юридических лиц мнимой суммы задолженности» в 15 млрд руб.». Вот только сам юрист с такими обвинениями категорически не согласен, о чем он не преминул сообщить в открытом видеобращении к Владимиру Путину.

При этом «Ленинградская правда» выдала отличную от официальной версию событий. Согласно ей, Карамзин стал такой же жертвой провокации силовиков, как и журналист Иван Голунов, поскольку к обеим историям самое прямое отношение имеет скандальный генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев. Версию «Ленправды» «Собеседник» публикует без купюр.

Мальтийский кидок. Как два олигарха и генерал ФСБ расчленили и похоронили ДСК-1

Легендарное строительное предприятие ДСК-1, которое на протяжении десятков лет возводило почти половину многоэтажных жилых домов в российской столице, в период правления гендиректора Владимира Копелева было похищено у акционеров комбината — трудового коллектива, затем расчленено на мелкие части и фактически обанкрочено заслуженным строителем и его ближайшим окружением в целях личного обогащения. Затем умирающий комбинат по договоренности с Копелевым прибрали к рукам и «добили» хозяин ДСК-1 миллиардер Владимир Воронин и его печально известный покровитель, начальник УФСБ по Москве и МО генерал-полковник Алексей Дорофеев. О последнем также ходят мрачноватые слухи, как о возможном «крестном отце» похоронного бизнеса всей Москвы. Поэтому в случае с ДСК-1 черные звезды явно сошлись.

Миллиардер из трущоб. Захват ДСК-1

Уроженец деревни Лугины Житомирской области Украины Владимир Ефимович Копелев,1935 года рождения, он же до 1941 года Глухман Владимир Янкелевич, за годы работы руководителем ДСК-1 сумел накопить на личных счетах в Женеве и Цюрихе состояние порядка 1 млрд. швейцарских франков. После выхода на заслуженный отдых приобрел в собственность целые кварталы элитной недвижимости в Европе и Америке, стал обладателем трех загранпаспортов (Греции, Сент-Китс, Мальты) и двух видов на жительство (Швейцарии и Чехии).

Истоки фантастического богатства директора ДСК-1 и его счастливой трансформации из грязи в князи кроются в удачном совпадении нескольких факторов: беспринципности и алчности самого г-на Копелева, его связях с экс-мэром Лужковым и приватизации 1994-1995 годов.

История по захвату крупнейшего промышленного актива началась, когда Копелев возглавил комбинат и была объявлена приватизация. Акции комбината получили около 6250 работников ДСК-1, в том числе сам директор. К началу нулевых созрел многоходовый план. Заслуженный строитель решил стать единоличным собственником крупнейшего строительного производства Москвы и одним из богатейших людей на постсоветском пространстве.

Главной задачей было похитить, отмыть и легализовать около 25 048 400 именных акций ОАО «ДСК-1», принадлежащих трудовому коллективу, а затем вывести на личные счета всю прибыль компании, которая причиталась к выплате акционерам в качестве дивидендов.

Конечно, провернуть такую операцию в одиночку Копелев бы не смог. В группу захвата вошли юрист Игорь Пантелеев, главный бухгалтер комбината Ирина Кулешова и ее муж, начальник Управления производственно-технической комплектации «ДСК-1» Анатолий Кулешов, главный снабженец. Для того, чтобы провернуть дело, потребовалось более 10 лет усердной работы, но дело того стоило.

В сентябре-октябре 2002 года мошенники убедили акционеров Домостроительного комбината № 1 обменять свои акции на суррогатные бумаги созданного специально для этой цели ОАО «Трудовой коллектив» (гендиректор В. М. Мишин). Обвести вокруг пальца неискушенных работников комбината труда не составляло. Простые рабочие и прорабы умели хорошо строить дома, но ничего не смыслили в ценных бумагах и финансовых операциях. Директор объяснил, что акции надо передать для защиты комбината от рейдерских захватов, более эффективного управления ценными бумагами и честной выплаты дивидендов. А Копелеву, с которым столько лет месили сапогами строительную грязь, его подчиненные верили, как отцу родному.

Учредителями «Трудового коллектива» выступила группа руководителей подразделений ДСК-1, которые даже не подозревали, что их используют в темную. С этого момента и навсегда Копелев получил полный контроль над акциями комбината и фактически распоряжался строительным гигантом. В апреле 2004 года по указанию Копелева, Кулешовой и Пантелеева ОАО «Трудовой коллектив» передало акции ДСК-1 во владение ОАО «Коммерческий банк жилищного строительства».

От банка все акции вскоре перешли в номинальное владение к шести компаниям с очень похожими названиями: ООО «Жилинвестстрой - 2004», «Жилфундаментстрой», «Жилбизнесстрой», «Жилстройфинанс», «ЖилДомстрой-2004» и «Жилстройнедвижимость». Учредитель одной из компаний был зарегистрирован в Великобритании. В трех других ООО ликвидатором и единственным участником значился юрист ДСК-1 Пантелеев, еще в двух — некая г-жа Ронжина.

22 апреля 2005 года вышеперечисленные ООО передали акции пропорционально в собственность пяти номинальных физических лиц. Владельцами баснословного состояния на короткое время гипотетически стали подставные фигуры — А. Н. Ларин, В. П. Воронов, В. В. Котов, В. А. Пискунов и В. М. Мишин.

В июле 2006 номинальные владельцы-«физики» продали ценные бумаги Домостроительного комбината № 1 пяти неизвестным никому компаниям, зарегистрированным под руководством того же вездесущего юриста ДСК-1 Пантелеева («Монолитфинанс», «Брикс», «ВаллеКомпани», «Бизнесстройинвест», «Монтажпроект»). Практически сразу 19 июля 2006 года участники этих ООО передали свои доли в пользу Сейшельских компаний «Zaine Holdings Limited» (директор Боровский Михаил), «Valle Bussiness Company Ltd» (Алексей Объедков), «Wintage Trading Limited» (Пантелеева Юлия), «Vega Company Ltd.» (Русская Анастасия), «Jertina Holdings Ltd» (Екатерина Маркович).

Заключительный аккорд этой «мошеннической рапсодии» грянул в 2008 году. Через цепочку офшорных сделок акции ОАО «ДСК-1» чудесным образом попали во владение четырех чистых, как пасхальное яичко, офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании и контролируемых В. Е. Копелевым и И. Б. Пантелеевым: Kinford Management Limited, Leronika Limited, Tarson Commercial LLP и Tankredo Investments Limited. Столь сложная и многоходовая схема была нужна, чтобы тщательно замести следы. План по присвоению, отмыванию и легализации акций компании-лидера стройиндустрии России мошенники разыграли, как по нотам. Заслуженный строитель стал заслуженным миллиардером. Теперь он мог с чувством выполненного долга покинуть свой руководящий пост. Оставалось еще одно маленькое дельце.

Лакомый кусок. Кто и как ободрал до нитки 6250 работников комбината

В 2008 году, завершив операцию по отжиманию ДСК-1 у законного собственника — трудового коллектива — Копелев и его подручные решили переварить еще один лакомый кусок, на который давно положили глаз. На счетах Домостроительного комбината за годы успешной работы накопилась немалая прибыль в размере более 3,5 млрд рублей, которая причиталась к выплате акционерам в качестве дивидендов. Если эту сумму разделить поровну между 6250 акционерами предприятия, большинство из которых кровью и потом зарабатывали свою трудовую копейку, то каждому бы досталось в среднем по 500 тысяч рублей. Мошенники резонно рассудили, что 3,5 миллиарда на четверых поделить проще, да и сумма на брата получается приятнее.

Для решения задачи «Как стать миллиардером» использовалась следующая схема. Деньги со счета Домостроительного комбината были выведены на некое ЗАО с оптимистичным названием «ДСК-инвест». Эта компания по фиктивным договорам перечислила полученные средства Закрытому акционерному обществу «Гермелин-сервис», которое в свою очередь перевело их на счета «отмывочных» ООО «ДипИнвест» и ООО «Шторм».

Более миллиарда рублей (более 28 млн долларов США по курсу ЦБ РФ (35,7) на период платежей) в дальнейшем через латвийский банк поступили напрямую на счета принадлежащих г-ну Копелеву офшорных компаний Highlanders Alloys LLC, Mint Data Holdings Limited Express Times Limite. Остальные деньги, сворованные у работников ДСК-1, были конвертированы участниками аферы в твердую валюту и зарубежные активы — в элитную недвижимость Швейцарии, Англии, Австрии, Испании, США и других стран. Простой юрист Пантелеев и семья бухгалтера-снабженца Кулешовых, принимавших самое активное участие в криминальных событиях, стали владельцами целых кварталов за границей, где и ведут сейчас роскошную жизнь.

Как заслуженный строитель решил кинуть партнеров на 241 млн франков

Параллельно развивалась еще одна остросюжетная линия, определившая дальнейшую судьбу ДСК-1. В 2004 году фактический на тот момент собственник строительного комбината Владимир Копелев продал акции предприятия своим бизнес-партнерам гражданину Канады инвестору Марку Ричардсу и юристу Кантемиру Карамзину за 50 млн. швейцарских франков. Сделка проводилась с компанией Noble Technologies Limited (правопреемник - швейцарская компания Kithia Limited). На тот момент всех троих связывали тесные деловые и даже личные отношения. Партнеры вели совместные девелоперские проекты в России и за рубежом. В ближайшем окружении не раз слышали, как Копелев обсуждал с партнерами будущее комбината под новым управлением. К договору от 25.01.2004 были составлены два Дополнения и позднее, по завершению выплат, Акт сверки взаиморасчетов от 07.07.2006. С 2004 по 2006 гг деньги по договору поступили на счет Мартина Бухли, швейцарского адвоката Копелева.

Это подтверждается доказательствами в виде банковских документов и письмом самого Копелева от 26 июля 2006 г. на имя менеджера банка UBS г-на Rene Manser о том, что все платежи фактически являются платой покупателя за акции ОАО «ДСК-1». На деньги, полученные от продажи акций, Бухли по поручению Копелева купил недвижимость в Швейцарии и акции швейцарских компаний Rotplatten Immobilien AG, Sesvenna Immobilien AG и других, а также выдал коммерческие займы ряду зарубежных компаний - Homeconstrsct AG, Florian Sprecher AG и др.). Часть вырученных средств Копелев вложил в дома, приобретенные на имя своей гражданской супруги Елены Титовой и разместил на ее банковских счетах.

Однако свои акции покупатели так и не увидели. Копелев не спешил выполнять обязательства и к 2010 году отношения между партнерами заметно охладели. 07 июля 2010 года между сторонами был подписан договор о расторжении договора от 2004 года о купле-продаже акций. Согласно нового документа Копелев признавал долг перед компанией Noble Technologies Limited в общей сумме 241 млн швейцарских франков, которая сложилась из оценки рыночной стоимости комбината на тот момент и процента за пользование деньгами, принятого по средней банковской ставке. Гарантийное обязательство, подписанное владельцем комбината, обещало возврат денег с процентами в 2016 году. В разговоре со своим адвокатом Бухли, перевод которого оказался позднее доступен бывшим партнерам, директор ДСК-1 признался, что пошел на расторжение сделки и крупные издержки, чтобы не возвращать деньги Карамзину и Ричардсу сейчас. Через несколько лет он рассчитывал продать акции ДСК-1 намного дороже и покрыть все расходы с лихвой.

Но чем ближе была дата возвращения долга, тем меньше заслуженный строитель хотел платить. Обеспокоившись сохранением средств на случай судебного преследования, он дал поручение Бухли разработать схему укрывание имущества от кредиторов. А нажито на тот момент Владимиров Ефимовичем было огромное состояние, которое по самым скромным оценкам составляло порядка 1 млрд швейцарских франков. По совету Бухли в конце ноября 2016 года в Лихтенштейне был создан семейный фонд «Vladko», единственным бенефициаром которого являлся В.Е. Копелев. Решение о создании фонда было принято на семейном совете, чтобы деньги заслуженного строителя не достались кредиторам. В фонд спрятали и деньги и все заграничные активы Копелева. Почти все имущество олигарха в России было зарегистрировано на ООО «Праймери» и компании, оформленные на доверенного юриста Пантелеева или подконтрольных ему номинальных лиц. По данным на октябрь 2018 года только на «Праймери» у Копелева оставалось недвижимости на 950 млн рублей. Столичные квартиры оформлялись на компанию по инвестиционным договорам уступки, чтобы в случае банкротства их не могли арестовать. Для обеспечения текущих расходов Копелева в России были созданы Благотворительный фонд поддержки ветеранов труда «Надежда» и Некоммерческая организация Региональный Фонд развития жилищного строительства «Созидатель». Оба Фонда единолично управлялись Копелевым.

Благотворительные вывески и юридическая форма на самом деле оптимизировали налоги и прикрывали все немалые текущие расходы олигарха, его семьи и многочисленной челяди — зарплата охране, поварам, водителям и т. д.

Смертельная помощь "удава"

Чем ближе был час расплаты с кредиторами, тем активнее строитель-олигарх прятал по всему миру квартиры и крупные суммы денег. Дошла очередь и до ДСК-1. Согласно аудиозаписи выступления представителя АО «ДСК-1» адвоката Хасанова на судебном заседании в Мосарбитраже 01 марта 2019 г. по делу о банкротстве гражданина Копелева, «с 7 июня 2002 года по 4 апреля 2008 года Копелев являлся единоличным исполнительным органом «ДСК-1», то есть директором, а с апреля 2008 года по середину лета 2016 года был председателем совета директоров АО «ДСК-1», притом, что согласно уставу компании, у Копелева как у председателя совета директоров были очень большие полномочия, даже было полномочие аннулировать любое из действий генерального директора. И фактически генеральный директор являлся номинальной фигурой, потому что Копелев контролировал мажоритарный пакет акций длительное время в «ДСК-1», он был председателем совета директоров, и он подписывал все эти сделки и, конечно же, именно по его воле эти миллиарды выводились из оборота компании за тот период времени».

23 июня 2016 года хозяин ДСК-1, выжав из комбината все соки и доведя его до предбанкротного состояния, фиктивно продал акции компании бенефициарам ОАО ФСК «Лидер» отцу и сыну Ворониным и контролируемым им лицам по заниженной цене, чтобы скрыть акции от кредиторов. Сделка проводилась от имени четырех офшорных компаний Копелева Kinford Management Limited, Leronika Limited, Tarson Commercial LLP и Tankredo Investments Limited.

Валовая прибыль одного только АО «ДСК-1» без учета прибыли компаний, входящих в указанный холдинг в 2013-2016 гг достигала от 3,7 млрд руб. до 6,6 млрд руб. Чистые активы АО «Домостроительный комбинат № 1» за это же время составляли от 8,5 млрд руб. до 10 млрд руб. При этом Выкупная цена акций по договорам составила 1,5 млрд рублей — в десятки раз меньше рыночной.

Позже, когда обманутые кредиторы обратились в суд и Копелева объявили банкротом, факт преднамеренного занижения цены на акции ДСК-1 подтвердил Арбитражный суд г. Москвы. В Определении от 07.02.2019 г. по делу No А40-233539/2018-38-31 «Ф» суд пришел к выводу, что Копелев использовал принадлежащие ему компании «для неправомерного вывода активов должника с целью сокрытия имущества должника путем недобросовестного использования института юридического лица». Для того, чтобы замести следы, заслуженный строитель в преддверии банкротства исключил все свои английские компании из реестра, при этом о наличии денежных средств, оставшихся после ликвидации этих компаний, ни суду, ни финансовому управляющему, не сообщил.

Любопытно и то, что ликвидированные компании имели дебиторскую задолженность на сумму, сопоставимую с ценой, по которой были проданы акции, что по в свою очередь свидетельствовало о том, что оплата за проданные акции не была произведена покупателями. Данные обстоятельства были подтверждены и Постановлением Девятого арбитражного суда от 15.04.2019 г. по этому же делу.

Никакой надежды, что отпетые мошенники вернут хоть копейку из средств ДСК-1 его законным хозяевам, простым работягам, или обманутым бизнес-партнерам ни у кого уже не осталось.

Этой сделкой Копелев убивал нескольких зайцев: изящно «кидал» кредиторов, «прощая» им 241 млн швейцарских франков, прятал акции Воронина и руками последнего ликвидировал комбинат, чтобы на его месте заработать с Ворониным и новыми партнерами из ФСБ 300 миллионов долларов, сделать вид, что он (г-н Копелев) к ликвидации комбината не причастен.

Публично его земляк гражданин Мальты Воронин преподносил сделку, как спасательную операцию старейшего предприятия, которому «Лидер» протянул руку помощи. «Когда стало известно о том, что ДСК-1 оказался в сложной финансовой ситуации и не в состоянии обслуживать кредитную задолженность, мы начали прорабатывать вопрос о приобретении комбината, естественно, на условиях его оздоровления и дальнейшего развития. Ситуация в экономике сегодня сложная, но, с другой стороны, именно во время кризиса появляются новые возможности» , — рассказывал сказки хозяин «Лидера» на своем сайте в интервью под названием "ДСК-1 будет жить" от 08.09.2016 г.

На самом деле «Лидер», как удав, поглощал и переваривал конкурента в интересах своих владельцев, а ДСК-1 жить оставалось недолго. Комбинат «оптимизировали» — разделили на пять небольших компаний. Из указанных записей в ЕГРЮЛ следует вывод о том, что в июле 2018 была осуществлена реорганизация акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1» в форме выделения из него других юридических лиц: ООО «Нью-Сити», «Лайн-Сити», «ДСК-1-Ростокино», «ДСК-1-Тушино», «Гуд-Сити».

Несколько тысяч работников выгнали на улицу, а на освобождающихся площадях «ДСК-1» запланировали новый девелоперский проект с расчетной прибылью порядка $300 млн.

За дело берется "Бутик ФСБ"?

А при чем тут ФСБ? Ричардс и Карамзин подали-таки иск на облапошившего их Копелева и в результате ожесточенной судебно-правовой войны выиграли спор. Арбитражный суд признал Копелева несостоятельным по иску Kitia и против него была начата процедура банкротства с взысканием имущества в погашение долга. Однако когда суд арестовал акции «ДСК-1» и возникла угроза интересам Ворониных, в дело вмешались начальник УФСБ по Москве и МО Дорофеев и его подчиненный, руководитель Управления «М» полковник Сергей Натаров. Именно при этом ведомстве, как писали СМИ, действует известный в Москве так называемый «Бутик ФСБ» — место, где за очень большие деньги можно заказать уголовное дело против конкурента. Голову Карамзина оценили в $10 млн. В результате вмешательства «бизнесменов в погонах» юрист быстро угодил за решетку по обвинению в покушении на мошенничество, что «дало ФСК высокие шансы сохранить за собой ДСК-1».

Существует две версии вмешательства силовиков из УФСБ в строительное дело. По одной из них заказчики занесли в «бутик» $10 млн за устранение Карамзина и развал арбитражного дела на 15 млрд. По другой высокопоставленные офицеры не просто выполняли заказ, а сами были в деле и защищали свои активы. Якобы Дорофеев на этапе сделки с «Лидером» вложил свои личные деньги в покупку акций ДСК-1, причем сделано это было через подконтрольный чекистам «Россельхозбанк». Именно угрозой очень серьезных личных бизнес-интересов могущественного генерала и объясняется стремительный арест юриста Карамзина, бегство из России его партнера Ричардса и последовавшие вслед за арестом конкурента выигрыши в Арбитражном суде г-на Копелева.

Так печально закончилась история легендарного Домостроительного комбината.