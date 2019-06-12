Столичные регионы России стали лидерами по рождаемости

По данным Росстата, в Москве и Московской области в 2018 году родилось более 200 тысяч детей.

В Москве появились на свет 132,1 тыс. человек, в Подмосковье — 83 тысячи. Следом почти вровень идут Краснодарский край (64,5 тыс.) и Санкт-Петербург (64 тыс.), а также Тюменская область (50 тыс.).

Меньше всего рождений детей в 2018 году статистика зафиксировала в Ненецком автономном округе и на Чукотке (чуть больше 600 в каждом регионе).

Отметим, что на абсолютные цифры статистики влияет население региона как такового. Так, по цифрам смертности в 2018 году в лидерах те же регионы России: Москва (122 тыс. человек) и область (92 тыс.), Краснодарский край (67 тыс.), Санкт-Петербург (59,8 тыс.). Обращает на себя внимание лишь пятое место по смертности Свердловская область (58,5 тыс. человек в 2018 году).

Последнее место по смертности в абсолютных цифрах среди регионов РФ также занимает НАО — 394 человека.

Всего в 2018 году в России родились 1,6 млн человек, умерли — 1,8 млн, цитирует данные Росстата RT.