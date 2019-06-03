Худайнатов «переписал» Википедию

В интересах Эдуарда Худайнатова оказался «зачищен» целый период его биографии, когда он работал в Нефтеюганске под руководством застреленного мэра Петухова.

Вокруг биографии президента АО «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова творится самая настоящая мистика. Из статьи про Худайнатова в Википедии и ряда других открытых источников внезапно исчез любопытный этап из жизни бизнесмена.

Что прячем?

И можно было бы поверить в случайность (хотя, как мы понимаем, в таких делах случайностей не бывает), если бы речь не шла об одном из самых неоднозначных эпизодов биографии Худайнатова. Самое подозрительное, что речь идет о периоде, когда он трудился первым замом мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, который пал жертвой киллеров в конце 90-х.

Нефтяник Владимир Петухов возглавил Нефтеюганск в 1996 году, в самый разгар «лихих девяностых». В городе базировался один из филиалов ЮКОСа Михаила Ходорковского – компания «Юганскнефтегаз». Мэр конфликтовал с Ходорковским & Co – обвинял их в неуплате налогов и требовал заплатить недоимку в размере 1,2 триллиона неденоминированных рублей. И пришлось бы платить, но в июне 1998 года киллер расстрелял Петухова по пути на работу недалеко от здания городской администрации Нефтеюганска.

Поначалу заказное убийство повесили было на чеченцев, «вбросив» версию, будто Петухов схлестнулся с ОПГ из-за рынка, поэтому они его и убили. Но в 2003 году правоохранители задержали начальника отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, и в ходе следствия выяснили, что именно он организовал заказное убийство мэра Нефтеюганска по заказу руководства компании ЮКОС. Следствие установило, что устранением Петухова занималась целая группа киллеров во главе с Пичугиным. Сам «безопасник» ЮКОСа схлопотал 24 года тюрьмы (после повторного рассмотрения года суд приговорил его к пожизненному), другие киллеры получили длительные сроки заключения.

Если посмотреть в далекой перспективе, то получается интересная ситуация! Петухова убили, спустя несколько лет на десятилетний срок «загремел» на нары Ходорковский, Невзлин, которого суд признал заказчиком преступления, скрывается в Израиле, исполнители прочно сидят. А единственный, кто после этой истории не просто остался в выигрыше, а пошел вверх – это как раз Эдуард Худайнатов.

И вот спустя годы в Интернете прошла самая настоящая «зачистка» материалов о прошлом Худайнатова в Нефтеюганске.

Долговой мультимиллионер

Если Худайнатов устроил «зачистку» информации о своем прошлом, то логично пройтись и по другим скандальным эпизодам его биографии, пока они тоже не пропали из Интернета. Итак, Худайнатов занялся нефтегазовым бизнесом в 2003 году, когда и Петухов, и Ходорковский уже сошли со сцены.

А в 2013 году основал собственный бизнес – «Независимую нефтяную компанию». Причем бизнес Худайнатова – это абсолютно парадоксальная вещь, потому что его «Независимая нефтегазовая компания» (с 2017 года – АО «Нефтегазхолдинг») с момента своего создания «в долгах как в шелках». Начать с того, что Худайнатов создавал и развивал свой бизнес на заемные средства. Например, ВТБ в 2014 году выделил одной из его оффшорных компаний кредит на покупку доли семьи Мусы Бажаева в совместном проекте. Честно говоря, очень странная политика банков – давать в долг Эдуарду Худайнатову, ведь его компании год за годом декларируют гигантские убытки.

Что же это за бизнес такой, если он работает в минус? К примеру, 2017 год «Нефтегазхолдинг» показал совокупный убыток в размере 2,1 млрд рублей. Да и 2018 год компания Худайнатова закончила не намного лучше – с убытком 2,4 млрд. Если верить СМИ, может сложиться впечатление, будто настоящий бизнес Худайнатова – это набрать долгов и не отдавать. Потому что нередко бизнесмен и его «Нефтегазхолдинг» звучат в СМИ в связи со своими долговыми обязательствами и попытками их реструктуризации.

Вот, казалось бы, новость, которая выбивается из общего ряда – в феврале 2019 года Худайнатов вернул кредит ВТБ на $4 миллиарда. Но, оказывается, «долговой миллионер» вернул долг за счет нового займа, одолжив для этого денег у ряда банков, в число которых входят Газпромбанк и МКБ.

Еще одно направление бизнеса Худайнатова – это просить поддержки у государства. Например, в 2017 году деловые СМИ писали, что ВТБ сроком на 2 года разрешил Худайнатову не платить проценты и тело кредита на общую сумму $4 миллиарда, хотя глава банка Алексей Костин на публику и опровергал эту информацию.

Фонд национального благосостояния? Было бы странно, если бы Худайнатов туда не добрался. Но в ФНБ, где Худайнатов в 2015 просил «вспомоществования» на 78,1 миллиардов рублей, ему отказали. Действительно, что это за частный бизнес такой, если его постоянно должны финансировать то государство, то государственные и частные банки!

Нефтегазовые Нью-Васюки

А в 2019 году Худайнатов выдвинул новый мегапроект – он пообещал разрабатывать Пайяхское месторождение в Арктике и довести добычу до 1 млрд тонн нефти, а взамен попросил у государства льготы. Причем по полной программе – и освободить от уплаты НДПИ, и налоговый вычет на геологоразведку, и дать финансирование из бюджета на строительство международного пропускного пункта в бухте Север, и еще многое другое.

И сразу же попытался перепродать свою идею еще раз, пригласив в проект британскую British Petroleum. Действительно, внешне идея выглядит как перспективный проект в Арктике, настолько перспективный, что даже государство поддерживает бизнесмена. Кто там разберется, что пока прожект Худайнатова – это просто громкий анонс, за которым... его зачищенная биография в Википедии.

И кто из иностранных инвесторов разберется, что, связываясь с Худайнатовым, рискует испортить свою репутацию на Западе, где сильны политические и общественные экологические движения. А проблема в том, что один из активов бизнесмена – Хабаровский НПЗ – годы подряд звучит в экологических скандалах в регионе. И это еще одно направление, которое вслед за биографией Худайнатова нуждается в виртуальной «зачистке», потому что после прочтения материалов, как НПЗ травит жителей Хабаровска, к бизнесмену возникает множество закономерных вопросов.

А брать кредиты под рассказы про «воздушные замки» – это вообще семейная черта Худайнатовых. Глава «Нефтегазхолдинга» создал в отрасли самый настоящий «семейный спрут» – его жена руководит сетью заправок под вывеской «Салымнефтьсервис», а младший брат Жан Худайнатов по примеру старшего прославился тем, что в 2006 году стал поручителем кредита на 75 миллионов долларов в латвийском Parex Banka. Кредит брали, естественно, под громкий и масштабный проект, как водится у Худайнатовых. А когда пришло время платить, структуру-должника просто ликвидировали.

Впрочем, со временем эти и другие критические публикации в Интернете, где Худайнатов предстает в своем истинном обличье «вечного должника» и «борца с экологией», тоже можно «зачистить». Как уже «зачищают» мутные эпизоды его биографии вроде работы в мэрии Нефтеюганска под началом покойного Петухова.