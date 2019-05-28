Мусорный ветер

Архангельск утопает в мусоре. И с этим надо что-то делать

Север России у большинства людей ассоциируется с чистотой и хорошей экологией: белые снега, нетронутые леса, кристально чистый воздух… К сожалению, при ближайшем рассмотрении картина оказывается не столь радужной. А если говорить начистоту – просто ужасной. Об том свидетельствует наше расследование о том, как обстоят дела с мусорными свалками вокруг Архангельска.

Архангельск

Архангельск — город небольшой, в нем живет около 350 тысяч человек, однако это важный промышленный центр региона: морские порты, судоремонтный и машиностроительный заводы, лесоперерабатывающие предприятия. Мусорный полигон Архангельска — тоже предприятие немалое. За 57 лет своего существования он принял 9 млн тонн мусора и продолжает принимать по 144 тысячи тонн ежегодно. Ежедневно грузовики привозят сюда по 380 тонн мусора. И это — только твердые бытовые отходы. Промышленные предприятия имеют собственные мощности приема и переработки мусора.

Впрочем, слово «переработка» для архангельского мусорного полигона неприменима. Мусор здесь складируется и утрамбовывается бульдозерами. Несмотря на это, свалка растет — на метр, а то и два ежегодно. Сейчас она уже достигла 18 метров в высоту (почти с пятиэтажный дом) и Владимир Шадрин, директор департамента городского хозяйства администрации г. Архангельска, в прошлом году рассказывал журналистам, что мощности полигона использованы на 80%.

Еще 10-15 лет, и полигон придется закрывать. Куда возить мусор? Открывать новый полигон? Это не решение проблемы— вместо одной горы мусора город получит две горы мусора. Да и закрыть полигон — не значит просто перестать вывозить на него отходы: необходима рекультивация этой огромной мусорной свалки. Как и на какие средства — неизвестно, признается Евгений Чечерин, заместитель директора ООО «Спецавтохозяйство по уборке города».

«В ближайшее время администрация города планирует провести здесь проектно-изыскательные работы. А затем обратиться за финансовой поддержкой в областное и федеральное правительство», — говорит он.

Но мусорный полигон — это хотя бы организованное место сбора мусора. Между тем, по признанию Шадрина, в городе выявлено и «энное» количество незаконных свалок. Точное их число неизвестно. Архангельские активисты, создавшие интерактивную карту таких объектов, насчитали 82 незаконные свалки, из которых своими силами, в рамках проекта «Генеральная уборка» смогли ликвидировать 32. Но убрать, по признанию координатора проекта«Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкиной, удается только небольшие свалки — на незаконных полигонах нужны не энтузиазм, а техника. Однако администрации, на чьих землях расположены свалки, отвечают, что денег на их уборку нет.

Излюбленное место для бесплатной свалки — старая «атомка», дорога, ведущая к затопленному карьеру, где в 80-х планировали строить АЭС. Среди красивого леса вьется «бетонка» и… машина упирается в гору мусора. И опять. И опять. Архангельские журналисты насчитали на дороге не менее пяти крупных несанкционированных свалок.

В одном месте дорога на 100 метров завалена мусором — причем, судя по его составу, сюда везут свой мусор не только жители близлежащих дач, но и местные бизнесмены.

Судя по деталям стиральных машин, здесь сваливала мусор какая-то ремонтная фирма

Торговля тоже решила не отставать

Свою лепту внес и автобусный парк

В некоторых местах дорогу явно пытались расчистить бульдозером, впрочем, без особого успеха. То есть администрация района в курсе, что свалка есть. Вопрос — почему не принимаются меры?

Чиновники считают, что достаточно сгрести мусор на обочину

Мусорные свалки в Архангельске не обязательно спрятаны в лесу: часто они находятся буквально под окнами жилых кварталов.

Свалка вдоль теплотрассы не только портит вид и природу — она еще и опасна.

Страшно подумать, что будет, если на ней начнется пожар

Всего в самом городе активисты насчитали 13 незаконных свалок. Еще девять - в окрестностях, в основном, вдоль реки Двины и ее притоков. И еще семь свалок имеют действующую лицензию.

Cудя по карте, Архангельск и окрестности завалены мусором. Большая часть свалок — незаконна

В окружении мусорных куч

Чем опасен даже легальный мусорный полигон? Тем, что на нем происходят процессы, отравляющие почву, воздух и воду. Никаких механизмов для предотвращения этого на открытом полигоне нет — трамбовка и присыпка землей могут лишь ограничить очаг заразы. Помочь способна только переработка мусора или новые технологии его хранения.

Еще страшнее, когда мусор начинает гореть – а это происходит нередко. Северодвинск, находящийся в 35 километрах от Архангельска, знает об этом не понаслышке.

Свалка, находящаяся в 2 километрах от жилых домов, в Северодвинске горит практически ежегодно. Очаги возгорания поливают водой, засыпают землей, трамбуют катками, но уничтожив открытый огонь, с тлением внутри свалки справится не могут. По признанию Артёма Фокина, директора МУП «Спецавтохозяйство», тление идет на глубине 7-12 метров.

«Практически все места размещения отходов в нашем регионе не соответствуют нормам 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». На всех полигонах у нас сегодня по факту осуществляется захоронение отходов, а вот федеральный закон чётко указывает на то, что захоронению подлежат только те отходы, которые нельзя пустить во вторичную переработку, то есть в утилизацию. Нигде у нас практически не производится сортировка отходов, и их вторичная переработка исключается. Отсюда эти последствия, которые вы, жители Северодвинска, видите: постоянное горение на полигоне — горит всё то, что можно было бы направить на переработку», — признает Дмитрий Некрасов, Архангельский межрайонный природоохранный прокурор.

Построить современные мусороперерабатывающие мощности город не может. Максимум — закупит более мощные катки для утрамбовывания мусорных куч. Сейчас свалка заполнена на 58%. До полного заполнения — еще 14 лет.

Мусорный полигон в Северодвинске начинается всего в двух километрах от жилых домов

Горение на полигоне практически не прекращается:

когда нет открытого огня, тлеет мусор на глубине

Замеры воздуха показывают чудовищное превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ

Когда ветер дует с горящей свалки в сторону города,

дышать практически невозможно

Северодвинск находится на северо-запад от Архангельска, а Новодвинск — на юго-востоке. Расстояние примерно такое же, чуть менее 30 км. У Новодвинска есть свой мусорный полигон, вполне легальный. Впрочем, судя по видео природоохранных активистов, мусор до полигона часто не довозят, и обочины дороги к полигону завалены мусором.

Среди отходов и покрышки, и бумажные отходы, вывоз которых на полигон запрещен в связи с пожароопасностью.

Скидывают мусор, вопреки закону, и на снегоотвалочный полигон, куда разрешено вывозить только снег с улиц.

И, разумеется, в самом городе полно незаконных свалок.

Дорога к Новодвинскому полигону

Деревянные отходы могут вызвать пожар

Незаконные свалки находятся в непосредственной близости от жилых домов

Похоже, архангельцам некуда деться от мусорного ветра: и с северо-запада, и с юго-востока от них расположены свалки, отравляющие воздух.

Урдома и окрестности

Пока кипят страсти по поводу московского мусора, администрация области почему-то хранит полное спокойствие в отношении мусора собственного. Между тем, активисты и экологи давно бьют тревогу: область буквально завалена мусором, даже легальные полигоны травят природу и жителей, что же говорить о нелегальных свалках, которыми заполнена область.

К примеру, в окрестностях Урдомы шесть свалок, из которых только две легальные. Однако даже легальные свалки — это просто узаконенные груды мусора на краю леса. Что говорить о незаконных. Да и в самой Урдоме груды мусора можно обнаружить прямо на улицах.

Это — легальная свалка в Урдоме. Выглядит не очень экологично, не правда ли?

Зачастую мусор выкидывается прямо на улицы

Хотя жителей призывают заключать договора на вывоз мусора

В 50 км от Урдомы находится Яренск — административный центр Ленского района. У него тоже есть свой мусорный полигон. По словам Евгения Пинегина, директора ООО «Яренские Зори», на свалку ежемесячно завозится около 300 куб. м мусора. Срок службы полигона — до 2034 года. Кстати, по словам Пинегина, сюда уже возили мусор из другого региона: Жешарта, что в республике Коми.

Мощностей Яренского мусорного полигона хватит до 2034 года,

и он готов принимать мусор из других регионов

Здесь даже есть некое подобие раздельного сбора мусора

Впрочем, местные коммунальщики не утруждают себя своевременным вывозом мусора

Хотя плату за вывоз мусора взимают исправно

В прилегающих к Ленскому району территориях Коми с мусором тоже, кстати, неважно. В том же Жешарте активисты обнаружили, что водители грузовиков, везущих мусор на полигон в Яренск (своего полигона у района нет) часто вываливают его просто по дороге. В результате дорога на Яренск усеяна мусором. Активисты проекта «Генеральная уборка» насчитали около 100 кубометров отходов. Самое опасное — загрязнения от несанкционированной свалки могут попадать с вешними водами в крупнейшую реку региона Вычегду.

Мусор, вываленный на обочины дороги к Яренскому полигону,

угрожает реке Вычегда

А в городе Микунь, что в 100 км от Урдомы, к уборке мусора несколько лет назад вынуждены были привлечь даже заключенных. Местное ООО «Жилуслуга», занимающееся вывозом мусора, упразднило мусорные контейнеры как невыгодные. В результате горожане стали выкидывать мусор в подвалы, на чердаки и просто на улицы.

Часто граждане решают проблему мусора просто: выкидывают его на улицы

Обычная история

Незаконные свалки и примитивные мусорные полигоны, травящие жителей и природу — вещь, к сожалению, для Архангельска обычная. На юге области, в Вельске, в трех километрах от города и в паре метров от федеральной трассы М-8 популярный архангельский блогер обнаружил огромный незаконный полигон. Судя по размерам, используется он уже не один десяток лет. Рядом — лес, водоносные слои. Власти в курсе проблемы, пока идет неспешная дискуссия о рекультивации полигона. На этом же месте либо рядом с ним планируется построить еще один полигон, видимо, по новым стандартам. Тут же планируется завод по сортировке отходов, а уже отсортированный мусор переместят в Октябрьский, где будет возведен завод по переработке.

А жители деревни Ежевская Вельского района устали убирать за отдыхающими: берега их озера и лес усыпаны мусором, который оставляют отдыхающие. Много лет они просили местную администрацию установить здесь мусорные контейнеры.

В Коряжме в дело пришлось вмешаться прокуратуре: жители поселка Заречье жаловались на мусор, выбрасываемый дачниками, коммунальщики, ответственные за вывоз мусора, жаловались, что им не платят за услуги — а поселок тем временем превращался в одну большую помойку.

А в Красноборском районе дело дошло до суда — и только штраф в 30 тысяч рублей заставил местную администрацию ликвидировать семь незаконных свалок.

Судя по размерам нелегальной свалки под Вельском, мусор сюда свозили не один десяток лет

Семь подобных свалок нашел суд в Красноборском районе

Судя по всему, мусорная проблема — давняя и запущенная болезнь Архангельской области. Что тому причиной: отсутствие достаточного контроля, недостаток финансирования или просто нежелание заниматься этой темой, вопрос особый. И задать его пора администрации области и общественности, и экологам, и природоохранным органам. А возможно — и органам правоохранительным.