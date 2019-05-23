ВТБ скрыл участие в "подстроенном" аукционе

Об этом финансовый менеджер сообщила Лондонскому коммерческому суду.

По данным Thomson Reuters (лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов), Лондонский коммерческий суд получил информацию о том, что российскому ВТБ есть, что скрывать. А именно, тот факт, что он финансировал участие болгарского бизнесмена в аукционе, который прошел в Лондоне на предмет продажи крупнейшей телекоммуникационной компании Болгарии.

Эту информацию суд получил от Джослин Беннетт, финансового менеджера из Женевы, консультанта бизнесмена Спаса Русева. Данное свидетельство было представлено в Коммерческий суд Англии и Уэльса, который рассматривает дело, в котором LIC Telecommunications и Empreno Ventures являются истцами, а ВТБ Капитал и еще несколько других, в том числе Русев, стали ответчиками. Теперь суд решает, имеет ли компания Empreno, принадлежащая российскому бизнесмену Дмитрию Косареву, основания для того, чтобы возбудить дело против ответчиков.

Согласно свидетельствам Беннетт, именно ВТБ Капитал дал Русеву заем на 35 миллионов евро, чтобы дать тому возможность участвовать в аукционе Vivacom.

«ВТБ должен был предоставить деньги господину Русеву... потому что господин Русев не мог себе этого позволить. ВТБ должен был финансировать свое участие, но таким образом, чтобы скрыть тот факт, что он полностью финансировал его участие, а не только частично, — сказала Беннетт. — Я помню, что была намеренно создана сложная структура, чтобы скрыть тот факт, что ВТБ стоял за г-ном Русевым».

По словам Беннетт, фактически через г-на Русева Vivacom приобретал ВТБ Капитал, а сам аукцион представлял собой «искусственный процесс»:

«Я в частности вспоминаю, как он говорил, что у ВТБ уже есть покупатель. Я вспоминаю, как он ссылался на Deutsche Telecom и Orange… он хвастался мне, что они [Русев и его партнеры] собираются купить его примерно за 330 млн евро и "сбросить" за 1 миллиард евро ».

Доказательства Беннетт содержат копии ее переписку с Русевым по электронной почте, которая указывает на роль Русева в аукционе и его тесные рабочие отношения с руководством ВТБ Капитал. В частности 7 августа 2015 года он писал: «Я нахожусь в процессе согласования структуры для приобретения Vivacom-BTC. Конечно, у ВТБ есть некоторые ограничительные требования, такие как юрисдикция, тип компаний и поставщиков услуг, особенно для Люксембурга».

В марте 2018 года судья пришел к выводу, что дело о том, что ВТБ Капитал сфальсифицировал аукцион, и должно пройти полное судебное разбирательство. Банк всегда отрицал какие-либо нарушения, но судья сослался на утверждение истцов о том, что «продажа была сфальсифицирована и была результатом заговора между VTB Capital и некоторыми другими ответчиками с целью снять контроль над болгарской телекоммуникационной отраслью или, по крайней мере, существенной ее частью" со стороны истцов.

Дело должно было завершиться 15 мая, но судебное решение отложено на срок до двух месяцев.