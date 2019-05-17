Сегодня Руслан Сулимович Байсаров – самый известный российский предприниматель чеченского происхождения, инвестор и объект внимания СМИ, один из двухсот богатейших бизнесменов России, основатель и гендиректор АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация», владелец контрольного пакета акций группы компаний СК Мост. Тем поразительнее история того, как начиналось его восхождение к его известности и состоятельности.

Корни: «к наукам рвенье»

Руслан Байсаров родился в Чечено-Ингушской АССР, в селе Пригородное, что в 10 км от Грозного, 9 августа 1968 года. Отец и мать – Сулим и Касират Байсаровы из многочисленного чеченского тейпа Хачарой – по традиции имели много детей: в семье, помимо Руслана, было еще шесть братьев и сестер, так что жили совсем небогато. Будущему бизнесмену пришлось проявлять предпринимательские таланты с детства: он перепродавал яблоки, купленные за бесценок у сторожей колхозных садов.

Впоследствии Руслан построит мечеть в родном селе, недалеко от родительского дома.

Однако несмотря на стесненные условия, все дети Байсаровых получили высшее образование. Не стал исключением и Руслан: окончив школу, молодой человек приехал в Москву и в 1985 году поступил в МИСИ, однако после первого же курса был призван в армию и оставил учебу в столичном вузе. Отслужив, продолжил образование уже в Грозненском нефтяном институте им. академика М. Д. Миллионщикова по специальности «инженер-экономист» и окончил его в 1996 году. Однако на этом не остановился: в 2001 году стал магистром социологии в МГУ, а в 2018 году – кандидатом технических наук в МИСиС.

Руслан Байсаров (Фото Алексея Витвицкого)

Ветви: бурная молодость

Между сессиями и курсовыми Руслан Байсаров умудрялся находить время на занятия бизнесом. Сначала это были импортные персональные компьютеры, которые юноша адаптировал к русскоязычной среде. Заработанные деньги он вложил сферу развлечений и услуг: ресторан, казино, ночной клуб, салон красоты. Тогда, в девяностых, Руслан познакомился и подружился с Федором Бондарчуком, который стал его партнером по бизнесу. Но даже очень успешные побочные заработки не смогли сбить с пути целеустремленного молодого человека, и в начале двухтысячных годов Руслан Байсаров ушел работать по профилю, в «нефтянку». Он стал членом совета директоров Российского топливного союза и одним из управляющих Московской топливной ассоциацией. Дальше все шло только выше и круче.

В 2001 году Байсаров стал вице-президентом сначала Московской нефтяной компании, позднее – Центральной топливной компании.

С 2005 он был вице-президентом ОАО «Московская нефтегазовая компания», в систему управления которой входил Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, ОАО «Моснефтепродукт» и «Московская топливная компания» (сеть из более чем 160 бензозаправок в Москве).

В 2008 году Руслан Сулимович приобрел часть компании Sibir Energy, которую, по данным СМИ, «Газпром нефть» выкупила за 740 млн долларов.

В 2010–2011 годах Байсаров занимал пост первого вице-президента Центральной топливной компании.

В это же время его собственное предприятие занималось разработкой программного обеспечения для учета расходов топлива, причем не только для автозаправок, но и для порой далеких от нефтяной сферы организаций.

Но работа и карьера – не единственное, что занимало Руслана Байсарова. Вращаясь в кругах московской творческой элиты, в 1997 году он познакомился с Кристиной Орбакайте, дочерью Примадонны российской эстрады. У них родился сын Дени, однако через несколько лет пара рассталась. Сейчас Байсаров женат на своей землячке по имени Мадина – она также родилась в селе Пригородное. Она родила ему еще двоих сыновей, и на страницах светской хроники больше не появляется. Руслан ненамного отстал от родительской семьи, богатой наследниками: у него шестеро детей, причем по чеченской традиции все – две дочери и четверо сыновей – растут в семье отца. Руслан Сулимович продолжает активно участвовать в жизни каждого из них. До сих пор в семье Байсаровых принято вместе отдыхать и отмечать праздники.

Руслан Байсаров с Наследным принцем Абу-Даби

Шейхом Мохаммадом Бен Зайедом Аль Нахайаном

(Фото из личного архива)

Мосты в будущее: инфраструктурные проекты Руслана Байсарова

В 2015 году Руслан Байсаров вошел в акционерный капитал одного из крупнейших российских строительных концернов, занимающихся крупными инфраструктурными проектами, – группы компаний СК Мост. Впоследствии он получил контрольный пакет и пост председателя совета директоров. В группу входят 12 мостостроительных и 3 тоннельных подразделения, которые заняты в системообразующих государственных проектах. Среди них прокладка Второго Байкальского тоннеля в рамках модернизации БАМа и Транссиба, возведение трансграничных с Китаем мостов Нижнеленинское — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ, переоборудование железнодорожной колеи на Сахалине, проходка тоннелей для Московского метро и многие другие.

Руслан Сулимович Байсаров

Каждый из этих проектов по-своему уникален и вносит серьезный вклад в развитие страны, но настоящая жемчужина, без сомнения, – автодорожный мост между Благовещенском и Хэйхэ длиной более километра. Другой – протяженностью 2,2 километра – Нижнеленинское – Тунцзян, который соединит российскую и китайскую территории, станет первой железнодорожной переправой между странами через Амур, который китайцы называют Хэйлунцзян. Ожидается, что ежегодно по мосту будут перевозить около 21 млн тонн грузов.

Проводимое силами ГК СК Мост строительство второго Байкальского тоннеля протяженностью 6,7 километров позволит увеличить пропускную способность участка Дельбичинда – Дабан в 2,5 раза. На Сахалине группа компаний участвует в переустройстве железнодорожной колеи с устаревшей Капской в 1067 мм на общепринятые 1520 мм. Для Сахалина это очень важный этап – замена старой магистрали позволит вывести на маршруты новый подвижной состав, нарастить грузооборот и сделать пассажироперевозки комфортнее.

В конце 2018 года в новостях сообщали, что группа компаний Руслана Байсарова закончила работы в арктическом порту Сабетта на Ямале. Благодаря этому судам, перевозящим сжиженный природный газ, обеспечена круглогодичная навигация по Севморпути.

Дороги: железо и море

Следя за биографией Байсарова, не устаешь поражаться широте его интересов: казалось бы, у тебя завидный нефтяной бизнес – что может быть лучше в России? Но тем не менее в 2011 году он уходит из богатейшей сферы, основывает «Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию» (ТЭПК) и приобретает лицензию на разработку Элегестского угольного месторождения, запасы которого оцениваются в 855 млн тонн. Республика Тыва (Тува) входит в число наименее обеспеченных с точки зрения инфраструктуры российских регионов. Но Байсаров, снова не обращая внимания на сложности, что вообще ему свойственно, принимает вызов. Для выхода на проектную мощность по добыче угля ТЭПК потребовалось взять на себя и обязательство по постройке железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино протяженностью 410 километров, соединяющей Элегест с Транссибом и приобщающей Туву к главной инфраструктурной сети страны. Дорога даст республике около 15 тысяч рабочих мест. Проект предполагает строительство 127 мостов и 8 тоннелей общей протяженностью около 27 километров.

Руслан Байсаров подписывает договор с Олегом Белозеровым

Еще один проект Байсарова - угольный портовый терминал, расположенный в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке.

Окинув взглядом все многообразие жизненных интересов Руслана Байсарова, можно только гадать, какая дорога поманит его следующей. Кто знает?

Но она точно будет.

Просто потому что для него жизнь – это постоянное движение. Вперед и вверх.