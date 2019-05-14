Признанная умершей в 2014 году жительница Подмосковья Кристина Бальчева не может получить лечение от рака.

Как передает «Радио Свобода», десять лет назад после продолжительного отсутствия Кристины Бальчевой дома в Сергиевом Посаде ее мать подала иск о признании девушки без вести отсутствующей. Суд иск удовлетворил, а спустя пять лет Бальчева была автоматически признана умершей.

Однако теперь девушка, у которой в 2018 году диагностировали рак шейки матки, не может получить соответствующую помощь, поскольку числится умершей во всех базах данных.

При этом отсутствие у жительницы Подмосковья паспорта и полиса ОМС не помещало правоохранительным органам в 2016 году завести на нее уголовное дело по ст. 228, ч. 2 («Наркотики»).

По словам соцработника Анны Алимовой, ранее проводившей с Кристиной Бальчевой профилактические беседы, наркозависимость девушки значительно осложняет и сбор средств на ее лечение.

«Сейчас, когда у Кристины диагностировали рак, ситуация такова: без паспорта и полиса ОМС ее не берут ни в одно медицинское учреждение. Ни самотеком, ни по скорой — за эти полгода мы перепробовали все способы. С паллиативной службой мы общались — это прекрасные люди, но они не признали Кристину паллиативной больной. Остается надежда на платную медицину, будем собирать деньги. Вот только Кристина — наркозависимая, на нее собрать денег будет очень сложно. Но так нельзя, чтобы человека похоронили раньше смерти и никому, кроме тюремной системы, не было до этого дела!» — приводит слова Алимовой «Радио Свобода».