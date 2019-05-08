Глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала о подготовке рекомендаций для педагогов по ведению социальных сетей.

Как передает «Парламентская газета» со ссылкой на РИА «Новости», ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил министерству образования разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях и ввести соответствующие пункты в Кодекс профессиональной этики.

«Надеюсь, что к началу нового учебного года рекомендации для педагогов по безопасному ведению соцсетей будут действительно разработаны, что впоследствии исключит ситуации, подобные той, в которой оказалась учительница из Барнаула. Буду следить за этой темой», — сообщил Свищев.

В ответ на запрос парламентария глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что вопрос о подготовке рекомендаций для педагогов по ведению социальных сетей уже находится в разработке.

По ее словам, соответствующие инструкции планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года.

Напомним, вопрос о поведении педагогов в соцсетях стал актуальным после скандала, в центре которого оказалась учительница из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова, чей размещенный в интернете снимок в купальнике возмутил некоторых родителей. Женщина вынуждена была уволиться из учебного заведения, а ее сын, учащийся в 11 классе той же школы, подвергся давлению со стороны других учителей.