Министерство труда и социальной защиты опубликовало график праздничных дней на 2020 год.

Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минтрудом и размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, в следующем году выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье соответственно) предлагается перенести на 4 и 5 мая (понедельник и вторник).

Такой перенос позволит продлить первомайские каникулы россиянам до пяти дней — с 1 по 5 мая. При этом новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, а 4 и 5 января все равно останутся выходными, так как, согласно Трудовому кодексу, они относятся к нерабочим праздничным дням.

Кроме того, в 2020 году, согласно проекту документа, россиян в 2020 году ждут несколько трехдневных выходных — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня.

Главная задача этой инициативы, как отметили в министерстве, — создать условия для «полноценного отдыха и организации досуга».