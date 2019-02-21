В законе о наследовании пенсий увидели угрозу увеличения взносов в ПФР

В четверг, 21 февраля, депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят закон, предусматривающий передачу пенсий по наследству.

Летом прошлого года Sobesednik.ru писал, что депутаты от «Справедливой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о наследовании пенсии умерших их близкими.

Как передает «Российская газета», авторы инициативы указывают на то, что человек, который самостоятельно или через работодателя уплачивал страховые пенсионные взносы в течение жизни, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо лично в виде назначения страховой пенсии, либо наследникам.

В связи с этим парламентарии предлагают ввести «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» — ежегодно утверждаемый правительством России возраст, до достижения которого гражданин, застрахованный по закону об обязательном пенсионном страховании, или его наследник имеют право на получение страховой пенсии.

Однако отмечается, что появление механизма наследования пенсий может привести к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд, так как ведомству придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам.

Предложенный группой депутатов законопроект будет рассмотрен в первом чтении в четверг, 21 февраля.