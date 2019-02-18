Суд снял наложенный в 2012 году арест с части имущества Сергея Удальцова

Мосгорсуд вернул Сергею Удальцову арестованные в ходе расследования «Болотного дела» автомобиль и деньги.

Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда. Суд снял арест с принадлежащего Удальцову автомобиля и 142 тысяч рублей.

При этом арестованными остались 12 911 рублей 55 копеек. Причин, по которой эта сумма осталась недоступной для Удальцова, в пресс-службе суда не раскрыли.

Сергея Удальцов был задержан в 2012 году после массовых протестов в Москве, переросших в столкновения с полицией. Суд признал политика виновным в организации беспорядков, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года.