СМИ сообщили об исчезновении самолетов Sukhoi Superjet в Европе

Ирландская компания CityJet, которая единственная использовала Sukhoi Superjet в Европе, отказалась от российских самолетов.

«Ведомости» обратили внимание на то, что из раздела «Флот» на сайте CityJet исчезло упоминание российских пассажирских лайнеров Sukhoi Superjet 100. По данным газеты, ирландцы могут продать их авиакомпаниям «Азимут» или Adria.

Семь самолетов, созданных в РФ, находились у CityJet в лизинге. Они выполняли рейсы по маршрутной сети Brussels Airlines. Брюссельская авиакомпания перестала арендовать самолеты, поскольку они долго простаивали из-за нехватки запасных частей.

Sukhoi Superjet 100 — это первый самолет, разработанный в современной России. Он рассчитан на перевозку 98 пассажиров. С 2011 года компания «Гражданские самолеты Сухого» выпустила около 150 таких лайнеров. Большинство их них эксплуатируют в России.

Sukhoi Superjet 100 также используют в Мексике и Казахстане. Ожидается, что российский самолет купят Италия, Египет, Замбия, Ливан, Таиланд и другие страны.