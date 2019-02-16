На пяти закрытых станциях "красной" ветки проведут клининговые работы

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена закрылись до 24 февраля.

РИА «Новости» сообщает, что станции на участке от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского» включительно закрыли из-за строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов рассказал, что на закрытых станциях будут работать около трех тысяч человек. Они заменят порядка трех тысяч шпал, срок эксплуатации которых составит 50 лет. «Также мы проведем большие клининговые работы», – сказал Дощатов.

Пока станции будут закрыты, пассажиры смогут воспользоваться компенсационными наземными маршрутами. В прилегающих районах действует измененная схема движения транспорта для обеспечения приоритетного проезда для автобусов и трамваев.

Большая кольцевая линия (Третий пересадочный контур) – это новая строящаяся линия Московского метрополитена, которую на схеме метро обозначат номером 11 и окрасят в бирюзовый цвет.