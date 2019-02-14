В Utair объяснили историю с двумя детьми-инвалидами и 13 билетами

В авиакомпании Utair прокомментировали инцидент с матерью двух детей-инвалидов, которой пришлось покупать 13 билетов.

13 февраля мать-одиночка с двумя подростками должна была вернуться в Хабаровск из Кургана, где ее детям делали операцию в центре им. Илизарова. Чтобы попасть на самолет, ей пришлось купить 13 билет. В авиакомпании женщине сказали, что один из детей, которого придется перевозить лежа, займет 13 мест, а второй, с ногой в гипсе, – два места. Деньги на дорогу домой жительница Хабаровска заняла у родных.

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту нарушения прав матери и ее детей с ограниченными возможностями.

Как объяснили в авиакомпании Utair, такая ситуация возникла из-за того, что социальные службы не связались с ними, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей.

«Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 кг и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне», – рассказали в Utair.