Силовики изъяли жесткий диск в ходе обыска в редакции "Псковской губернии"

Главный редактор рассказал о возможных причинах обысков в здании газеты «Псковская губерния».

Его слова приводит «Радио Свобода» со ссылкой на «МБХ Медиа». Главный редактор газеты Денис Камалягин заявил, что из-за действий правоохранителей был сорван выпуск очередного тиража издания.

«"Псковская губерния" должна была верстаться сегодня. Они и в прошлый раз в среду, в день верстки, приходили по этому делу. Я не могу напрямую связывать этот обыск с делом Светланы Прокопьевой, которая публиковалась в "Псковской губернии", но то, что нужны были и редакционные компьютеры, очевидно», — предположил Камалягин.

Светлана Прокопьева была задержана из-за обвинений в оправдании терроризма. Журналист в эфире «Эха Москвы в Пскове» высказала мнение, что взрыв у здания ФСБ в Архангельске «мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима».