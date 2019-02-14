Протоиерей Симонов сообщил о способах борьбы с влюбленностью

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи заявил, что влюбленность является болезнью.

Слова представителя РПЦ приводит радиостанция «Говорит Москва». Симонов добавил, что влюбленность является опасным состоянием, в котором человек может натворить глупостей.

«Всемирная организация здравоохранения считает влюблённость болезнью. Перечисляются её признаки: учащённое сердцебиение, потливость рук, рассеянность, возможно, что даже человек ошибается, идя по знакомой дороге, у него повышается вероятность попадания под машину, он путает слова, теряет связанную речь, происходит возбуждение с потерей сна, подъём температуры», — заявил протоиерей.

Также Симонов назвал способ борьбы с влюбленностью. По мнению представителя РПЦ, в таких ситуациях необходимо обращаться к богу: «К чему привела влюблённость в романе "Анна Каренина"? Она влюбилась в человека недостойного. Трагедия насмерть. Сколько влюблённых кончает собой? В армии солдатики получают письмо из дома, в котором говорится, что его так называемая "девушка" стала гулять с другим парнем. И потом — самострел или прыгают откуда-нибудь».