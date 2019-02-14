Еще две организации Льва Пономарева признали иноагентами после проверки

Минюст включил фонд «В защиту прав заключенных» и организацию «Горячая линия» в список иностранных агентов.

Как сообщается на сайте ведомства, такое решение было принято после проверки документов, которая выявила у этих двух организаций признаки выполнения функции иностранных агентов.

Отмечается, что обе включенные в список иноагентов организации связаны с правозащитником Львом Пономаревом: вместе с Людмилой Алексеевой он основал фонд «В защиту прав заключенных», а также стал председателем правления региональной общественной организации содействия соблюдения прав человека «Горячая линия».

Напомним, ранее та же участь постигла движение «За права человека», также возглавляемое Львом Пономаревым. Сам 77-летний правозащитник в декабре прошлого года отбыл 25 суток ареста за призыв в социальных сетях прийти на акцию в поддержку фигурантов дела «Нового величия».