Адвокаты Telegram добились рассмотрения дела о блокировке сервиса в ЕСПЧ

Юристы, представляющие интересы Telegram, сообщили, что исчерпали средства защиты сервиса в российских судах.

Об этом «Интерфаксу» рассказал Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», юристы которой представляют мессенджер.

«Кассационная жалоба в Верховном суде была последним необходимым шагом по исчерпанию национальных средств защиты, который нужно было пройти, чтобы не было препятствий рассмотрению дела Telegram Европейским судом по правам человека», — заявил Чиков.

Также юрист добавил, что суд может коммуницировать обращение Telegram в течение 2019 года: «Такая категория дел никогда не рассматривалась Европейским судом, ни одного решения по подобному делу нет. Таких дел не было в мире в принципе. Дело Telegram в этом смысле уникально. Совсем немного похожим было дело ФБР против Apple, но и оно было связано с защитой устройств, а не с перепиской и коммуникацией».