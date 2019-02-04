Социологи заявили о неизменности числа желающих уехать из РФ

17% респондентов «Левада-центра» заявили о своей готовности уехать из России.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на «Левада-центр», что 41% россиян, желающих эмигрировать, находятся в возрастной группе от 18 до 24 лет. Только 5% граждан РФ старше 55 лет хотели бы переехать жить в другую страну.

Желание уехать из России чаще испытывают обитатели городов с населением более 100 тысяч человек, чем сельские жители.

«Доля россиян, декларативно желающих эмигрировать, за последние годы существенно не меняется, не превышая пятой части от совершеннолетнего населения страны, – прокомментировали в «Левада-центре». – При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства».

Опрос проводился с 13 по 19 декабря прошлого года с участием 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах РФ.