"Ъ": в Москве арестовали свидетельствовавшего против Белых бизнесмена

Один из свидетелей со стороны обвинения по делу Никиты Белых арестован в Москве по подозрению в мошенничестве.

Как передает «Коммерсантъ» без указания источников, по подозрению в особо крупном мошенничестве в лесопромышленной отрасли в Москве арестован гендиректор АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (НЛК) Руслан Цуканов.

Издание подчеркивает, что Цуканов выступал одним из ключевых свидетелей со стороны обвинения по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. На суде бизнесмен свидетельствовал, что Белых контактировал с лесопромышленником Юрием Судгаймером. По версии следствия, бывший чиновник получил от Судгаймера взяток почти на 250 тысяч евро.

Однако теперь по делу о мошенничестве, помимо самого Руслана Цуканова, арестованы также арбитражный управляющий Сергей Мартынов и кировский бизнесмен Илья Огородников. По данным газеты, все трое были задержаны 24 января.

При этом издание подчеркивает, что подтверждения данной информации из официальных источников еще нет.

Напомним, экс-губернатор Кировской области Никита Белых, который сейчас отбывает наказание в рязанской колонии, был задержан в конце июня 2016 года в одном из московских ресторанов. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей.