В ВАО завели дело на охранников, похитивших игрушки у тяжелобольных детей

Двое охранников задержаны в Москве за кражу игрушек со склада на Электрозаводской улице, арендуемого детским хосписом.

Как передает агентство городских новостей «Москва», столичные полицейские задержали двоих сотрудников частной охранной фирмы, подозреваемых в краже игрушек, которые волонтеры передали в дар тяжелобольным детям.

Отмечается, что подарки от волонтеров находились на арендуемом детским хосписом складе на Электрозаводской улице в районе Преображенское на востоке Москвы.

В настоящее время по факту кражи игрушек возбуждено уголовное дело. В полиции подчеркнули, что все похищенные подарки для детей будут возвращены хоспису в ближайшее время.