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"Они живут в нищете": членкор РАН об идее сократить число аспирантов вдвое

Общество

Global Look Press
Global Look Press

Физик, членкор РАН Александр Белавин в разговоре с Sobesednik.ru оценил идею сократить число аспирантов в России вдвое. 

Глава Российской академии наук Александр Сергеев назвал отечественную аспирантуру фабрикой, которая работает вхолостую. По словам Сергеева, в стране насчитывается около 20 тысяч аспирантов, но всего лишь 13% из них защищают диссертацию. «Нам не надо 20 тысяч аспирантов, — заявил он. — Даже если у нас будет 10 тысяч в год нормальных сильных аспирантов и половина из них в конце аспирантского срока защитят кандидатские диссертации, это значит, что 5 тысяч человек ежегодно будут пополнять научные кадры и другие 5 тысяч, возможно, войдут в науку не через быструю защиту». 

Сергеев предложил провести реформу аспирантуры, в частности, разрешить выделять аспирантские места только тем учреждениям и организациям, которые получают на это гранты. Деньги на зарплаты аспирантам, как объяснил глава РАН, можно брать из двух «карманов» — министерства культуры и учебного заведения. Грантовая система успешно функционирует на Западе, в том числе в США, отметил Александр Сергеев. 

Заявление Сергеева о необходимости двукратного сокращения числа аспирантов Sobesednik.ru обсудил с членом-корреспондентом РАН, физиком-теоретиком Александром Белавиным, который состоит в клубе «1 июля» — неформальном сообществе ученых, которые с 2013 года выступают против реформы государственных академий наук. 

14 января на сайте сообщества появился материал, выступающий против требования властей об увеличении числа научных публикаций. Члены клуба в очередной раз призвали чиновников не оценивать науку исключительно по количественным показателям. «Наука — одна из областей, где горький опыт доказал полную непригодность "эффективных менеджеров". Интеллектуальные и высокотехнологичные сферы требуют компетентного руководства людьми, понимающими суть дела. Наукой должны руководить ученые», — говорится в публикации. 

— По-вашему, нужны ли нам те 20 тысяч аспирантов, которых мы имеем на сегодняшний день? 

— Исходить из цифр — это несерьезно, — говорит Александр Белавин. — Этим ничто не решается. Как и аналогичным нововведением, согласно которому сотрудникам институтов необходимо примерно в два раза больше писать научных статей. Это глупо. Это говорит о том, что авторы этой инициативы не разбираются в том, как устроена наука. Есть талантливые ученые — тот же Григорий Перельман, — которые за год написали всего одну статью, но эта их работа внесла огромный вклад в науку. А плодить статьи — глупо. Они хотят совсем добить науку? То же касается и заявления президента РАН. Почему сократить число аспирантов именно на 10 тысяч?

Начальство заботится не о том. По-моему, нужно заботиться о том, чтобы аспиранты, которые занимаются наукой, получали стипендии, на которые можно было бы прожить. Аспиранты живут в нищете, если им не помогают родители. К тому же необходимо препятствовать защите «липовых» аттестаций.

Кстати, недавно оказалось, что моим аспирантам нужно не только писать и защищать диссертацию, но еще и сдавать какие-то экзамены и выполнять дипломную работу. Это отнимает уйму времени, в некоторым смысле дублирует написание диссертации и, на мой взгляд, является чем-то ненужным. 

Александр Белавин // фото: кадр YouTube

— Но есть же действительно такие аспиранты, которые не о науке думают, а решают свои проблемы: либо от армии пытаются «откосить», либо им просто нравится вузовская тусовка?

— Я с этим не сталкивался. Люди, которые приходили ко мне, всегда были заинтересованы в том, чтобы заниматься наукой. Их не останавливало, что это не дает им каких-то возможностей. Наверное, для некоторых нежелание идти в армию играет какую-то роль, но ведь это же сразу видно: если у человека получается заниматься наукой, то получается. Этот критерий должен стоять на первом месте при отборе человека в аспирантуру.

Я не понимаю, как будет осуществлено двукратное сокращение аспирантов. Как мы поймем, кто хочет «откосить» от армии, а кто интересуется наукой? Чтобы в аспирантуру не попадали случайные люди, должны быть серьезные научные руководители и серьезный отбор студентов. 

— Тогда давайте ужесточим отбор?

— Да, но это невозможно сделать распоряжением сверху.

— Когда преподаватели берут аспирантов, они получают за это надбавку к зарплате?

— Если получают, то это что-то очень незначительное.

— Этим нельзя объяснить то, что набирают случайных людей?

— Для института, наверное, важно, сколько человек поступили в аспирантуру. Это является показателем. Но вряд ли это устроено так, что чем больше аспирантов, тем лучше.

— Вы все-таки согласны с тем, что у нас есть кризис аспирантуры?

— У нас есть кризис с аспирантурой, с образованием, с наукой. Все взаимосвязано. Главная проблема заключается в том, что политика государства по отношению к науке является неправильной. Она не направлена на то, чтобы улучшить состояние науки. Студенты, аспиранты, научные сотрудники должны получать нормальные зарплаты. Науку нужно поддерживать: ученым, которые занимаются экспериментами, нужны большие деньги на приборы и опыты. Этого нет, вместо этого какой-то сплошной бюрократический инициативный восторг.

Люди, которые занимаются руководством в науке, совершенно не прислушиваются к тому, что говорят ученые. Серьезный диалог с учеными отсутствует. Ладно бы, если бы у государства совсем не было средств на поддержку науки, но очевидно, что совершаются какие-то многомиллионные проекты... А то, что реально нужно, не находит поддержки у государства. 

— Если чиновники все же решат сократить число аспирантов (не допустить, отчислить или как они там придумают), это вызовет недовольство в обществе? Кто-то выйдет на улицу?

— Я этого не ожидаю. Предпринимаются безумные шаги, но я не вижу, чтобы научные сотрудники, которых это касается, выражали активный протест. Их можно понять: они не верят, что это будет действенно. Такой реакции тем более нельзя ожидать от аспирантов и студентов, которых потенциально лишать возможности поступить в аспирантуру. Конечно, это людей огорчит, особенно если это осуществят бездумно, но на площадь они не выйдут.

Теги: Наука

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