Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге не перешел РПЦ из-за того, что церковь не заключила договор о его передаче.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу. Церковь должна была до 30 декабря 2018 года заключить договор о передаче собора в безвозмездное пользование, однако этого, как рассказали в комитете, не произошло.

Там также подчеркнули, что новый заявок от РПЦ о передаче собора не поступало. Представители церкви пока никак не прокомментировали ситуацию.