Жена Цеповяза распродает его гламурные подарки

Оксана Цеповяз с папиным подарком, который он прислал ей с зоны

Среди лотов норковые шубы, телефоны Vertu, ресторан, особняк и даже модный фитнес-клуб.

По сообщению «Экспресс-газеты», Наталья Цеповяз, жена одного из главарей цапковской банды – Вячеслава Цеповяза (кличка Злодей), который отбывает 20-летний срок, предпринимает срочные меры к тотальной ликвидации недвижимого имущества и бизнеса. Его общая стоимость может приближаться к 10 миллиардам рублей, сообщает портал «В зенiте info».

Кольца и браслеты, юбки и жакеты, которые он дарил любимой супруге, – все идет с молотка. Согласно информации торгового сайта Avito, Наталья Цеповяз продает: телефоны Vertu, шесть норковых шуб, домашнюю пивоварню, ресторанный комплекс «Усадьба» площадью 700 кв.м., многоуровневый жилой дом площадью 450 кв.м, торговой помещение на центральном рынке и многое другое имущество. СМИ сообщают, что в том числе на торги выставлен недавно открытый в Кущевке фитнесс-центр «Oxi GYM», принадлежащий Оксане Цеповяз, дочке Вячеслава Цеповяза.

Ресторан «Усадьба» в центре станицы Кущевская славится своими шикарными интерьерами

Интересно, что в рекламе заведения используется фотография самой известной фитнес-модели страны Екатерины Усмановой. Кстати, есть серьезные подозрения, что право на использование своего образа родственникам кровавого преступника Катя не давала.

Что же заставило Цеповязов так срочно закрывать семейный бизнес и расставаться с предметами роскоши?

Одной из причин «ухода в деньги» могут быть проверки, которые правоохранительные органы ведут в связи с многочисленными фактами мошенничества с земельными участками на территории Кущевского района. В прокуратуре Краснодарского края сменилось руководство, и семья бывшего цапковского подельника, похоже, лишилась поддержки со стороны «крыши», ранее закрывавшей глаза на возможные противоправные действия семейства с тысячами гектаров чернозема.

Наталья Ивановна считается одной из самых крупных латифундисток региона. Ей принадлежит более шести тысяч гектаров плодородной Кубанской пашни. Кроме того, она единственная собственница предприятия «Слава Кубани», обрабатывающего 15 000 гектаров земель сельхозназначения.

Свой особняк Наталья Цеповяз описывает так: «Продается дом с дизайнерским ремонтом и отделкой элитными добротными материалами, технически оснащенным по последнему слову техники, с собственной электроподстанцией (18 кВт). Общая площадь 450 м2, участок земли 10 сот., во дворе летняя кухня, оснащенная техникой и мебелью. Во дворе профессиональный ландшафтный дизайн»

Избавляться от активов Цеповяз начала после ареста главного юриста «Славы Кубани» Надежды Гряник, ныне отбывающей срок за махинации с землей. Ей вменили всего один эпизод, но, возможно, сейчас следователям удалось разгадать всю преступную схему.

Не это ли заставило Наталью Цеповяз предпринимать срочные меры для продажи земельного комплекса, включая и само предприятие «Слава Кубани»?

В крае идут разговоры о возможной покупке предприятия структурами ростовского концерна «Покровский». Как пишет «Экспресс-газета», Наталья Ивановна не скрывает близкие дружеские отношения с его учредителями Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым. Концерн, кстати, уже владеет частью бывшего имущества Цапков и в данное время борется в судах за контроль над его оставшейся частью. Примерная сумма сделки по продаже земли и предприятия «Слава Кубани», по оценке независимых источников, приближается к 10 миллиардам рублей.

Оксана и Наталья продают все свои шубы. Видимо, собираются уезжать в теплые края

Также не исключено, что одной из целей продажи предприятия является попытка затруднить расследование нарушений в создании бизнес-империи главного финансиста цапковской банды Славы-Злодея.

И вот тут возникает вопрос, как такое может быть? В станице Кущевской бандиты много лет грабят и терроризируют население. Потом за раз убивают сразу 12 человек. Нервы полиции, наконец, не выдерживают. Она ловит негодяев и пересаживают их из джипов на нары. По телевизору идут бесконечные сюжеты о наказанном зле и торжестве справедливости. Даже сериал снимают со счастливым концом.

А через несколько лет жена одного из главарей вдруг обналичивает имущества на 10 000 000 000 (десять миллиардов рублей)! Совершенно официальных денег.

А чего у них тогда конфисковывали? Только ножи и пистолеты, что ли?

Напомним, банда Цапков прогремела на всю Россию, когда вскрылась их причастность к страшной бойне 4 ноября 2010 года, в результате которой погибло 12 человек, в том числе четверо детей. В числе их злодеяний также 220 эпизодов изнасилований, другие многочисленные убийства и прочее.