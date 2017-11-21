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Как подруга Ткачева перепахала сельхозакадемию

Общество
«Собеседник» №44-2017

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Галина Золина еще в Краснодаре была у Ткачева правой рукой // Фото: ТАСС

Сотрудники и студенты Тимирязевской академии хотят выйти на улицы из-за нового ректора. Sobesednik.ru выяснил детали.

Тимирязевскую академию снова лихорадит. Преподаватели и студенты подали заявку на проведение митинга в Москве 23 ноября. Чем недовольны будущие и действующие агрономы, узнал Sobesednik.ru.

Искусственные коровы

За последний год главный аграрный вуз страны – Тимирязевская академия – пережил, пожалуй, самые заметные изменения. По крайней мере – внешние. 

– Искусственные цветы, искусственные коровы, 30-килограммовый то ли павлин, то ли петух, – перечислил новых обитателей Тимирязевки профессор Александр Соловьев. – Это все в аграрном вузе, где вся эта живность и растения есть в натуральном виде!

Студенты особенно «полюбили» коровок, прозвав их «мутантами». Зеленоватые парнокопытные с хвостами, больше похожими на кошачьи, у дверей вуза своим видом явно противоречат сведениям о животных, о о которых в этом же вузе и рассказывают.

Красные умывальники, люстры в туалетах, многочисленные праздники и концерты... Новшества свалились на студенческий и преподавательский коллектив с приходом нового ректора Галины Золиной. Говорят, за новыми люстрами, обоями и умывальниками она лично ездила в московские торговые центры по ночам. Чеки потом подшивали к вузовской бухгалтерии. 

Давний друг

Галина Золина пришла в вуз 11 месяцев назад, после всероссийского скандала в Тимирязевской академии, закончившегося вмешательством Владимира Путина. Предполагалось, что новый глава успокоит Тимирязевку. Но по факту вышло наоборот:  инициативная группа вуза подала заявку на проведение митинга.

– Мы требуем вернуть выборность ректора, которая у нас была всегда, – говорит Александр Соловьев.

В июне 2017 года Минсельхоз отменил выборы ректора Тимирязевской академии. Как считают в вузе, чтобы назначить нужного кандидата. 

Галина Золина – давний и близкий друг и соратник министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Они ровесники, родились в одной  станице Выселки Краснодарского края. Будущий ректор аграрной академии закончила филфак, трудилась учителем. Но в 1999 году пришла работать на семейное предприятие Ткачевых – «Агрокомплекс». Доросла там до заместителя руководителя. Когда Александр Ткачев стал губернатором, забрал верную сотрудницу к себе, вице-губернатором. 

Заместитель Ткачева, вспоминают в Краснодаре, держала край в ежовых рукавицах. Местные сравнивают ее то с Фурцевой – тоже от сохи, но тяготеющая к культуре, то с Хрущевым – со всеми его закидонами. Золина на краснодарской земле строила в шеренгу местные СМИ, налаживала связи с епархией, получив за это даже орден Святой равноапостольной княгини Ольги. После переезда Ткачева в Москву новый губернатор уволил соратницу предшественника, и та последовала за земляком в столицу. Проработав некоторое время в Минсельхозе, Галина Золина была назначена ректором Тимирязевской академии. Коллектив принял варяга прохладно. 

Что сказал Шувалов?

– При назначении не были выполнены обычные квалификационные требования, так как у нового ректора нет профильного образования, – заметил руководитель Центра молекулярной биотехнологии Тимирязевской академии Геннадий Карлов.

– Нам было странно, что у нового главы столь крупного и значимого вуза нет степени доктора наук и нет достаточного опыта ни в аграрном секторе, ни в сфере образования, – обобщил один из преподавателей вуза.

Беда Тимирязевки не от ума, а от 100 га // Фото: A.Savin / Викисклад (CC BY-SA 3.0)

С первых дней новый ректор развила бурную деятельность. Переклеила несколько раз обои в присутственных местах, отремонтировала студенческие столовки и стилизовала их под итальянское, мексиканское, парижское кафе, по утрам ввела бесплатные каши  на молоке из подсобного хозяйства. Вместе с тем начались массовые увольнения.

– Еще при предыдущем ректоре меня вызвали к проректору и положили на стол распечатки переписки нашей группы в в­атсапе. Сказали прямо: что это ты тут разводишь? После скандала ректора убрали, но линия на освобождение от неугодных сотрудников продолжилась, – рассказала «Собеседнику» бывший руководитель департамента протокольных мероприятий Тимирязевской академии Оксана Тарасенкова.

Тимирязевка прогремела весной 2016 года, когда правительственная комиссия приняла решение изъять у академии 100 га земли под застройку. Вузовские сотрудники объединились и стали бороться, чтобы не дать обобрать альма-матер. В дело пришлось вмешаться лично Путину. «Оставить Тимирязевку в покое!» – был его вердикт. После этого вопрос с землями был оставлен, но, как предполагают в вузе, не закрыт.

– Это слишком лакомый кусок. Нам известно, что после скандала состоялся разговор министра Ткачева с вице-премьером Шуваловым за закрытыми дверями. Отказались ли они от первоначальной идеи или решили действовать по-другому, неизвестно, но как раз в это время возникла кандидатура Золиной, – рассказывает источник в академии.

В первую очередь полетели головы самых активных борцов против передачи земель. 

– На каждом совещании нам давали понять, что работники мы  никакие и все делаем плохо. Официальные оклады у нас очень маленькие, основную часть заработка составляют стимулирующие выплаты – премии и т.д. Их урезали – кому до 1000, кому до 100 рублей. Некоторые люди получили по 7–12 тысяч рублей на руки. Мне дали 18 тысяч – в два раза меньше, чем было. Прожить на это в Москве сложно. Людей просто подводили к увольнению. Чуть позже меня попросили и съехать из вузовского общежития, – рассказывает Оксана Тарасенкова.

Один из сотрудников, получавший 20 лет одни благодарности, ушел после трех выговоров подряд. Другой отказался ехать в командировку 29 декабря (на дате настаивала ректор) и тоже лишился должности. На третьего, которого невозможно ни уволить, ни сократить, так как у него выборная должность, написали заявление в прокуратуру за разжигание вражды в общевузовском интернет-паблике «Спасем Тимирязевку». Пошли слухи, что новый руководитель должна перетряхнуть слишком монолитный состав Тимирязевки, чтобы свести на нет все возможные выступления по земельному вопросу в будущем. 

Десятки человек, даже проработавшие в вузе по 20–30 лет, покинули свои рабочие места. Вместо них наняли новых, многие приехали из Краснодара. Оттуда же подтягиваются танцевальные и вокальные ансамбли, которые выступают на вузовских праздниках. С Кубани же теперь в Тимирязевку возят продукты – из ЗАО «Агрокомплекс». Конечно, путь неблизкий, но кто ж считает. 

– Всего было уволено больше ста человек. Сменился весь руководящий состав, вынудили уйти активистов. Но также резко сократили и обслуживающий персонал. Кто будет ухаживать за огромной территорией Тимирязевки? – спрашивает Оксана Тарасенкова.

Тимирязевские оппозиционеры считают, что спорные гектары при таком подходе запустеют и тогда точно снова встанет вопрос о заброшенности земель. Появятся новые основания их отобрать – теперь уже наверняка. Не получилось по-быстрому, пошли в обход?

P.S. Сама Галина Золина на обращения журналистов не отвечает, в пресс-службе вуза телефон молчит. Когда материал был готов к публикации, мэрия выдала отказ на проведение митинга, сославшись на несогласованность мероприятия с балансодержателем территории – Тимирязевской академией. 

***

Материал вышел в издании «Собеседник» №44-2017 под заголовком «Подруга Ткачева перепахала сельхозакадемию».

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