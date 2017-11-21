Фигурант "списка живодёров": Я хотел потроллить этих псоголовых

Российские зоозащитники создают единую базу с персональными данными живодеров. Sobesednik.ru изучил ситуацию.



Сейчас на сайте уже 500 фамилий людей, которые были замечены правозащитниками в жестоком обращении с животными. Причем большинство из них — идейные борцы с бездомными собаками — так называемые догхантеры, которые не только занимаются уничтожением псов, но и ведут бурные дискуссии на сайте для «своих».



В базе не только имена, отчества и фамилии, но и полный набор персональных данных — номера телефонов, аккаунты в соцсетях, адреса электронной почты, домашний адрес, место работы, семейное положение и другое.



Sobesednik.ru связался с одним из фигурантов — Виктором Шашковым из Москвы. Авторы списка описывают его как активного борца с бездомными собаками, который занимается отстрелом и тестирует на псах свойства пули. Оказалось, Шашков в курсе про список и это не первая база, по его словам, которая появилась в интернете.



— Это больные на всю голову люди, — говорит Шашков. — Когда в 2006 году на мою мать напали бездомные собаки и покусали ее до инвалидности, я вызвал бригаду и их перестреляли. Подавать в суд не буду. На кого? Фамилий [создателей списков] нет. Все, кто меня знают, смеются над этими списками. Если я что-то и писал на сайте [догхантеров], то чтобы потроллить этих псоголовых, собак я не убивал.



Вот и Кирилл Горячев, вице-президент Московского общества защиты животных отмечает: преступление над животными надо еще доказать; с правовой точки зрения, «черный список» хромает.



— Защитникам животных следует находиться в рамках законодательства, — говорит он. — Существует информация о людях, в том числе и о совершении преступлений над животными. Однако вопрос о виновности или невиновности того или иного лица принимает суд. Утверждение, что человек совершил какое-то преступление, жестоко обращался с животными без ссылки на решение суда может повлечь правовое последствие. Особенно если человек будет обвинен незаслуженно.



По словам зоозащитника, подобные списки — это реакция общества на отсутствие наказания за жесткое обращение с животными. Пока этот вопрос не решен на правовом уровне, подобные базы будут появляться в интернете как способ борьбы с зоосадистами. Они могут быть источником информации для людей, которые хотят пристроить животных в надежные руки и рискуют попасть на живодеров.