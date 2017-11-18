Михаил Осокин: Победить ВИЧ запретом презервативов!

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – об очередном наступлении духовных скреп на противозачаточные средства.

В Министерстве образования испугались слова «презерватив». Представители министерства заявили, что это слово не должно употребляться во время предстоящего 1 декабря всероссийского онлайн-урока по профилактике ВИЧ для школьников и студентов.

Не искромсанные ханжами из Министерства образования онлайн-уроки могли бы объяснить подросткам реальные способы предохранения от смертельной болезни, возможно, спасти им жизнь – но для чиновников важнее исполнение инструкций. А эти инструкции состоят из сплошных запретов – под предлогом защиты детей от неприличных тем и вредной для здоровья информации.

Михаил Осокин // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

И вот те же чиновники из Министерства образования жестко пресекают все попытки ввести курсы лекций о половом воспитании в школах в том или ином регионе. А на Урале борцы за нравственность не ограничились изгнанием полового воспитания из школ: начали проверять магазины игрушек и потребовали запретить продажу кукол, у которых, как они это называют, «изображена грудь».

На Ставрополье чиновники от образования изымали из школьных библиотек книги, которые показались им неприличными. И прозвучали заявления даже о вреде «Дюймовочки» – ведь там детям может понравиться идея раннего вступления в брак! Странно, что не приплели еще и зоофилию – ведь «Дюймовочку» сначала сделали невестой сына жабы, а потом выдавали замуж за крота.

Это напоминает Францию XIX века – когда там при Карле Х вдруг приказали удлинить юбки балеринам и закрыли интимные места статуям в Лувре. Правда, тогда местная культурная общественность смогла довольно быстро переубедить Карла. Ноги и другие части тела вновь открыли для обозрения. Но у нас борьба в самом разгаре.