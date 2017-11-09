Кремль отказался помочь Маре Багдасарян с водительскими правами

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал особым случай со стритрейсершей Марой Багдасарян.

7 ноября адвокат Багдасарян Давид Кемулария пообещал обратиться к президенту РФ, если его подзащитной, которую 5 ноября в очередной раз остановили за рулём без документов, не вернут водительские права. Напомним, в марте у Багдасарян, прославившейся после гонок «золотой молодёжи» на Gelandewagen, пожизненно отобрали права из-за эпилепсии.

9 ноября Дмитрий Песков сказал, что ни президент Владимир Путин, ни его администрация не имеют полномочий решать вопрос с водительскими правами, поэтому обращаться к ним за помощью бесполезно.

«Что касается в целом этой одиозной участницы дорожного движения в прошлом — это вообще случай особенный. Это вопрос наших правоохранительных органов», — цитирует Пескова РИА «Новости».