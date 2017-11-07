Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?

Sobesednik.ru разыскал пенсионера из Забайкалья, попросившего у Путина гроб, и поговорил с ним о жизни.

Имя забайкальского пенсионера Анатолия Вертипрахова стало известно после того, как он написал Владимиру Путину письмо с просьбой купить ему гроб и вырыть могилу, потому что «в этой стране жить невозможно».

Пенсия

– Мне 72 года, жене 70. Живем в поселке Ясная Забайкальского края. Мы с женой уже давно и заслуженно на пенсии. У меня пенсия – 8500 рублей, у нее – 13.500. Трудовую деятельность я начинал помощником кочегара, а последние 12 лет работал директором МУП «ЖКХ». Пенсия такая нехорошая, потому что произошла накладка – затерялась трудовая книжка, было решение суда, но восстановить ее не смогли.

Мы с супругой много где жили: и в Красноярском крае, и в Амурской области, а на старости лет вернулись в родные места. У меня в Ясной могилы мамы и папы, бабушек и дедушек. Хотя сейчас я уже жалею, что переехал сюда, в Забайкальский край.

Прожиточный минимум тут – 8600 рублей, больше моей пенсии. Мне сейчас, после письма Путину, предлагают помощь – и деньги, и наборы продуктовые, но я отказываюсь. Я же не жалуюсь и не привлекаю внимание к себе. Но вы посмотрите на пенсионеров. Ну что такое наши пенсии сейчас? Мы с женой вообще-то как-то выкручиваемся, не голодаем. Покупаем косточки, чтобы варить суп, хлеб, сахар, макароны, крупы всякие. Раз в месяц, но все равно котлеты едим. Карамельки берем, а то и шоколадные конфеты, бывает. Иногда покупаем фрукты – яблоки и бананы. Короче, с голоду не умрем.

Много денег уходит на лекарства: у меня высокое давление, у жены тоже гипертония. Недавно пошла в аптеку, лекарства закончились – и 800 рублей потратила. Я сейчас без зубов сижу. Нечаянно поломал нижнюю челюсть (зубной протез. – Ред.), осталась только верхняя. На зубы надо 27 тысяч, и к врачу еще ехать за 60 километров – у нас тут стоматолога нет. Поживу пока без зубов, копить буду.

Одежду давно не покупаем. Купил себе на зиму сапоги за 1200 рублей, не знаю, из чего сделаны – не кожа, не войлок, непонятно что. Дай бог, чтобы продержались зиму. А в прошлом году в сапогах за 1000 рублей проходил ровно три месяца – распоролись. Надо бы брюки, ботинки, а жене сапоги, но она вон сейчас говорит: «Размечтался».

Долги

– Приставы списали у меня всю пенсию с карты за долги по ЖКУ. За «коммуналку» мы принципиально не платим, потому что считаем, что деньги с нас берут незаконно. Судимся. Первый суд выиграли, а два последних проиграли. Но я должен их победить, одну апелляцию подал, другую подам на неделе. Компания «Багульник» образовалась у нас в 2015 году, договор со мной они не заключали и полгода брали оплату без предоставления тарифов. Начисляют нам за техсодержание, ТБО, ремонт – и ничего не расписано. А я говорю: распишите всё, за что вы рубли с нас берете.

За отопление, водоснабжение и канализацию отвечает другая компания – «Коммунальник». Она ресурсосберегающая, и у них есть право предоставлять эти ресурсы до стены дома, а деньги с меня брать должна управляющая компания. Это по закону. У меня 20 лет опыта работы в ЖКХ.

У нас во многих подъездах нет стекол, лампочки сами вкручиваем. Горячая вода по СНиПу должна быть 60–75 градусов, а у нас больше 35–40 не бывает. Утром встаю, кран открываю, а там грязь сплошная идет. Это разве не издевательство? У меня сейчас по «Багульнику» долг 16 тысяч рублей и по «Коммунальнику» – 13 тысяч. Год назад принесли списки: у нас в доме 64 квартиры, из них 60 – должники. Долги от 5 до 16 тысяч рублей.

Дети

– У меня две дочери и двое внуков. Старшая живет в Хабаровске с мужем, он неплохо зарабатывает, и мы сейчас им не помогаем. Пять лет назад у внука был паралич дыхательных путей, он дышал через трубку. Когда надо было его на ноги поднять, я продал одну квартиру – у меня их несколько было, раньше мы неплохо жили. Это на пенсии живем так.

Младшая дочка развелась с мужем и тоже уехала жить в Хабаровск. В этом году она устроила внучку в классы пограничников, девочка в пятый класс пошла. Она ее одна воспитывает, сама работает инженером в дорожном управлении. Какие там могут быть деньги? У нее нет своего жилья, платит за аренду тысяч 20. Конечно, мы с женой ей помогаем, а как иначе? В августе выслали 24 тысячи. Внучка ходит в школу – и телефон хочет, и обуть, и одеть ее надо. В планах у нас ипотеку младшей дочери сделать, не вечно же ей в съемном жилье жить.

Это не только мы так живем, а многие – ради детей и внуков. А ради кого еще? Мы-то в свое время прожили нормально – и квартиры получали, и зарплаты. Пусть и они поживут.

Власти

– Мы с женой новости смотрим, телевизор у нас большой, плоский. Верим ли тому, что там говорят? Нет, конечно, из ума еще не выжили. Может, где-то и хорошо, но не у нас в Забайкальском крае. Посмотрите, как люди живут. Все примерно одинаково плохо. Мы еще ничего, а многие вкус сливочного масла забыли. Мужчины работают вахтовым методом, уезжают на месяц, привозят 50 тысяч. И как жить, если по 25 тысяч рублей на 2 месяца на целую семью, а жена не работает?

Почему я Путину написал? А кому еще? Он же у нас – гарант Конституции. Я к кому только не обращался – и к губернатору, и в прокуратуру, и в жилищную инспекцию. Говорил, приезжайте, разберитесь. Одни отписки: проверили – и все у нас нормально, все хорошо.

Никогда я за Путина голосовать не пойду. Пока порядок в сфере ЖКХ у нас не наведут, голосовать не будем. И на депутатские выборы не ходили. У депутатов Госдумы зарплаты 500 тысяч рублей, а у меня пенсия 8 тысяч, и я всю жизнь на нее работал. Они воруют миллионами – и ничего, а если я украду батон хлеба, меня побьют и посадят. И все чувствуют эту несправедливость. Ладно мы, старики, поумираем, а как молодежи быть?

После письма

Деньги вернут

Письмо пенсионера президенту про гроб и могилу, попавшее в прессу, вызвало много шума. И как это часто бывает в таких историях – реакцию. В краевом управлении Федеральной службы судебных приставов заявили, что не знали, что на карте Вертипрахова была его пенсия по старости. Там пообещали, что половину снятой суммы ему вернут, а вторая будет направлена в счет погашения долга взыскателю.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2017 под заголовком «Пенсионер из Забайкалья: Мы еще ничего, а многие вкус масла забыли»