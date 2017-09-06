Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ

Путин поручил правительству повысить доступность ритуальных услуг. Что из этого получится, выяснял Sobesednik.ru.

В тексте документа также говорится о необходимости принятия нового закона о похоронном деле. В Кремле рассчитывают, что смогут сократить «серый» рынок и сделать кладбищенский бизнес более прозрачным. Предполагается также, что появятся частные кладбища, на которых можно будет застолбить понравившееся место с помощью интернета. Фантастика просто!

Погребение в кредит

По информации Росстата, смертность населения за первое полугодие текущего года снизилась на 2,3%. Однако в Институте демографии, миграции и регионального развития преду-преждают, что оптимистичные прогнозы делать рано. Снижение смертности может быть обусловлено как сезонными факторами, так и общим омоложением населения, однако сейчас уже идет обратный процесс, отмечает глава института Юрий Крупнов.

Всего же за первые шесть месяцев этого года в стране умерло более 940 тысяч человек, что на 120 тысяч превышает уровень рождаемости. А учитывая падение реальных доходов россиян, погребение усопших родственников стало внушительной статьей в семейном бюджете.

В этой ситуации возросло число обращений в банки за кредитами на неотложные нужды, включающие в том числе и похороны близких, а также в микрофинансовые организации. Доля подобных займов физлицам в портфеле МФО «Домашние деньги» за три года увеличилась на 13%.

В Москве некоторые бюро похоронных услуг начали самостоятельно предоставлять займы на захоронение, кремацию, установку памятника и оградки. К примеру, в фирме «МСК Рит» готовы предоставить рассрочку на полгода. А в Бердске Новосибирской области, как рассказали в ритуальной службе «Обелиск-М», стали помогать клиентам в оформлении банковских кредитов.

Растет в стране и популярность ритуального страхования. В прошлом году россияне потратили на такие страховки свыше 1,3 млрд рублей. Годом раньше, по данным «Росгосстраха», – чуть больше 1 млрд рублей. Страховка рассчитана на людей, которые не имеют достаточно средств на оплату похорон.

По закону предусмотрена возможность бесплатного погребения, но из-за бумажной бюрократии реализовать ее практически невозможно. Как правило, платить приходится и за место на кладбище, и за перевозку тела, и за погребение. Эти услуги родственникам умерших зачастую предоставляют «серые» агенты, которые через связи в полиции и медучреждениях узнают о кончине.

Годовой объем «серых» услуг контрольное управление президента оценивает в 120–150 млрд руб. А стоимость конкретных сильно зависит от региона: в Москве и Петербурге «минимальный набор» обойдется примерно в 40 тысяч рублей, а в некоторых субъектах можно уложиться и в 10–15 тысяч.

На устранение этой диспропорции в основном направлены президентские поручения. Гарантированные перечни услуг, по мнению Владимира Путина, надо организовывать по принципу «одного окна» без дополнительного сбора документов. А цены во всех регионах должны быть уравнены с размером пособия на погребение для малоимущих.

Vip-погосты

Разработку правовой базы для создания частных кладбищ в России неоднократно анонсировал Минстрой. Но внесение законопроекта в Госдуму каждый раз откладывалось. После поручения главы государства дело должно пойти быстрее.

Сегодня все кладбища в РФ принадлежат муниципалитетам. Места на них должны предоставляться бесплатно. Однако крупные города испытывают дефицит территорий для захоронений, что создает почву для коррупции. Сторонники появления коммерческих погостов думают, что с ними необходимость нелегально платить за могилку «не на отшибе» отпадет. И тогда состоятельные семьи смогут позволить себе коммерческие захоронения.

Состоятельные семьи позволят себе коммерческие захоронения Фото: Стоп-кадр YouTube

Правда, и для частных кладбищ – в случае их легализации – место будет найти непросто. К тому же, как обращает внимание вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин, земли кладбищ носят статус спецназначения: их нельзя продать, заложить, сдать в аренду. Возникает вопрос: как в таком случае быть с частными землями? Нужно тогда такие участки тоже переводить в категорию специальных либо долгосрочно сдавать бизнесу муниципальную землю. В любом случае потребуется серьезная корректировка земельного законодательства.

К тому же государству с созданием коммерческих кладбищ придется не ослабить, а, напротив, усилить контроль за отраслью. Чтобы не получилось так, что частные компании бросили дело на полдороге. Ведь когда места на погосте закончатся, то прибыль предпринимателя снизится. Будет ли он после этого продолжать содержать кладбище?

– Новый закон может отменить действующий запрет на перенос захоронений, – опасается эксперт фонда «Помним всех поименно» Александр Несмеянов. – Похоронщики хотят внедрения европейской схемы, когда после 20 лет либо родственники платят за продление захоронения, либо проводится кремация для освобождения территории.

Наверняка у многих россиян подобная новелла вызовет этические возражения. Однако у нее есть и сторонники, которые указывают на то, что сохранение брошенных могил, за которые не платят потомки умерших, приведет к тому, что кладбища превысят по площади города.

Как заработать

На Западе частные кладбища довольно распространены и некоторые из них научились извлекать прибыль, даже не производя новых захоронений. Те, которым повезло с известными «жителями», зарабатывают на туристах. За посещение могилы Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, к примеру, мне пришлось заплатить 4 фунта стерлингов (порядка 300 рублей).

Зарабатывать можно и на дополнительных услугах – уборке, покраске заборчиков, дополнительном песке для холма и т.д. А в Новосибирске уже придумали, как использовать современные технологии. Мэрия города собирается выпустить специальное мобильное приложение для поиска мест захоронений.

– Каждый новосибирец сможет, сидя за компьютером дома, имея планшет и смартфон, забить туда фамилию, имя, отчество, год рождения или дату смерти и найти место захоронения любого человека. При этом каждый квартал кладбища с дорожками и тропинками будет отражен на экране. Место захоронения будет помечено точкой, – объясняет начальник управления потребительского рынка администрации Виталий Витухин.

Следующий логичный шаг – возможность онлайн-заказа цветов и венков для усопших родственников.

Альтернатива

В России сейчас действует 22 крематория. В Москве цифра кремированных уже достигает 60%, в Санкт-Петербурге – 50%, в Новосибирске – 40%. Стоимость кремации в среднем по России составляет примерно 9 тыс. руб.

Русская православная церковь кремацию хоть и допускает, но советует более традиционные способы отправления усопших в последний путь.

Было дело

В мае 2016 года на Хованском кладбище столицы произошла массовая драка. В побоище участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны, в том числе приезжие из ближнего зарубежья. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.