"У нас ведь не Чернобыль?" Откуда на рынках радиоактивная ягода

О настоящем происхождении ягоды знает только продавец – и то не всегда

Sobesednik.ru выяснил, могут ли попасться радиоактивные фрукты на рыночных прилавках.

«На рынках сейчас много ягоды. Честно говоря, боязно ее покупать – говорят, она может быть радиоактивной. Но откуда, у нас ведь не Чернобыль?»

Татьяна, Рязань

Кто и как проверяет чистоту лесной ягоды и откуда берется радиоактивная, рассказал Михаил ЛАРИН, начальник ветеринарно-санитарного отдела комитета ветеринарии города Москвы:

– На территории каждого рынка существует лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, которая проводит проверки в том числе дикорастущей ягоды. Им подвергается каждая партия. По результату, если содержание радионуклидов не превышает норму, выдается заключение о реализации. Если превышает, вся партия подлежит уничтожению – этим занимается ФГУП «Радон». Разумеется, покупая ягоду на рынке, вы имеете право попросить у продавца заключение о реализации. Но имейте в виду, что оно действует только на территории того рынка, где было выдано.

Ягоду исследуют на содержание таких радионуклидов, как цезий-137. Понятно, что, если съесть килограмм черники, где его больше нормы, лучевая болезнь не разовьется. Но цезий-137 способен накапливаться в организме – в мышцах, почках, сердце, легких.

О настоящем происхождении ягоды знает только продавец – и то не всегда. Он может, например, купить чернику на оптовой базе и думать, что она на самом деле из Карелии, как ему там сказали. Если на мясо должно быть ветеринарное свидетельство, в котором указаны данные предприятия, где было убито животное, то на ягоды и грибы представлять какие-либо документы, подтверждающие их происхождение, законодательство не требует. Кроме того, загрязненной может быть не только ягода, собранная непосредственно в зоне ЧАЭС. После чернобыльской аварии зона выпадения радиоактивных осадков была достаточно обширна и в ней оказались многие районы нашей страны – например Брянская и другие области. Возможность загрязнения также обу-словлена тем, что радионуклиды попадали в почву во время испытания ядерного оружия и аварий в 1950–1960-х годах. Так что «зона риска» может быть большой.

Больше всего из дикорастущих ягод радионуклиды впитывают черника, брусника и голубика. Но по внешнему виду и на вкус загрязненная ягода никак не отличается от обычной. Поэтому подтвердить ее радиационную безопасность могут только специальные исследования в условиях лаборатории.