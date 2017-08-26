Знак ГТО на груди у нее. Бабушка сдала спортивные нормативы в 86 лет

86-летняя жительница Новгородской области Александра Евстратова сдала нормативы ГТО и получила золотой значок.

«Все упражнения на себе показывала»

Нормативы ГТО Александра Евстратова сдавала не первый раз. Первый – еще в 1948 году, когда она была девятиклассницей и жила в селе Палом Кировской области.

– ГТО все массово сдавали – и рабочие, и школьники, – рассказывает она. И говорит, что не помнит, как именно все тогда прошло. Не сохранился и значок. Государство сказало, что надо сдать нормы – значит, надо.

После школы Александра Евстратова поступила в Педагогический университет имени Герцена в Ленинграде и по окончании исторического факультета получила распределение в Новгородскую область. Учителей в сельской школе не хватало, и Александра Васильевна вела не только историю, но и физкультуру, и уроки труда. Уже пенсионеркой проработала еще 20 лет в разных школах, 12 – физруком.

– Я почти все упражнения на себе показывала, – вспоминает она. – Только через козла не прыгала.

Но основную физическую подготовку учительница Евстратова получила не на уроках физкультуры, а потому, что много лет ходила по 7 км из райцентра до школы. С общественным транспортом на селе было не очень, и такие походы Александра Васильевна совершала регулярно.

«Каждое утро – гимнастика»

Александре Васильевне 86, она уже не работает, живет одна в поселке Волот. Взрослые дети давно разъехались: сын живет в Великом Новгороде, возглавляет спортивный центр, дочь осела в Ленинградской области. Александра Васильевна четырежды бабушка, старшему внуку уже 36 лет. Близкие приезжают редко.

В Волоте мало развлечений, но есть физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) – гордость местных жителей. Александра Васильевна стала ходить туда ради лечебной физкультуры – для пенсионеров организовали отдельную группу. И так втянулась, что теперь физра в ее жизни – ежедневно.

– Каждое утро начинаю с гимнастики, – говорит Александра Васильевна. – Если не сделаю ее, то чувствую, что организм что-то недополучил. А если вообще перестану, начнутся проблемы с позвоночником – совсем закостенею.

Утренняя зарядка – на 25–30 минут. Подъем в шесть утра. Перед отбоем, который ровно в одиннадцать, – новости.

– Я, как историк, люблю следить за политикой, – признается Евстратова.

Когда Владимир Путин подписал указ «О Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе» и призвал всех сдавать ГТО, в волотовском спорткомплексе начали готовить к сдаче всех поголовно: от школьников до бабушек и дедушек. Пенсионеры из группы здоровья оказались самыми активными, и Александра Васильевна – одна из первых. Не потому, что президент сказал – значит, надо, а из спортивного азарта: ей было любопытно, сдаст ли.

ГТО предусматривает несколько ступеней – нормы для возрастных категорий и полов разные. Александра Васильевна без проблем сдала 11-ю ступень для женщин старше 70 лет.

– Это подъем туловища из положения лежа на спине – между прочим, не самое легкое упражнение для человека в возрасте, – рассказывает директор ФОКа Татьяна Лыжова. – Еще смешанная ходьба, когда переходят с бега на ходьбу, катание на лыжах – это Александра Васильевна вообще очень любит.

Кстати, Евстратова не просто уложилась в нормативы и сдала ГТО, но где-то даже «пересдала». Например, на золотой значок 2 километра на лыжах нужно пробежать за 27 минут, но она управилась быстрее. Дело, по ее словам, в практике:

– Я всегда любила лыжи. А вот на велосипед как в детстве не села, так и сейчас не умею на нем ездить. Всему нужно учиться в детстве.

«Кончайте ныть»

Александра Васильевна говорит, что ее золотой значок ГТО – это результат многолетней ходьбы. Она запросто может дойти с тяжелым рюкзаком до соседней деревни и делает это постоянно.

– Александра Васильевна помогает пенсионеру из соседнего села, – рассказывает Евдокия Антонова, председатель местного совета ветеранов. – Он живет один, болеет, ему нужна помощь.

Евстратова ходит к нему каждый день, убирает, стирает белье, закупает продукты, готовит. У пенсионера есть земельный участок, и Александра Васильевна разбила там небольшой огород – выращивает огурцы, картофель, лук. Немного, но ей и подопечному хватает.

– Она никогда не жалуется ни на усталость, ни на болезни, – рассказывает Евдокия Антонова. – Хотя в ее возрасте они, конечно, есть. И суставы, и сердце уже не те. А она говорит: «Ничего, будем жить», а когда другие начинают жаловаться, останавливает: «Кончайте ныть».

Кроме спортцентра, Александра Евстратова ходит в сельскую библиотеку, вышивает картины бисером, поет в хоре и выезжает с ним на «гастроли». Вязать и печь не любит, сериалы не смотрит, дома не сидит. Даже в маленьком Волоте всегда находит себе новое занятие. ГТО для нее – пройденный этап, завтра будет что-нибудь другое.

Минуты и метры

Нормативы тестов ГТО:

На золотой значок для женщин от 25 до 29 лет

Бег на 100 метров – 16,8 секунды

Бег на 2 километра – 11 минут

Поднимание туловища из положения лежа на спине – 40 раз в минуту

Бег на лыжах на 3 километра – 19 минут

Плавание на 50 метров – 1,14 минуты

Нормативы тестов ГТО на золотой значок для женщин 70 лет и старше

Смешанное передвижение на 2 километра – 22 минуты

(Или скандинавская ходьба на 3 километра – 33 минуты)

Поднимание туловища из положения лежа на спине – 8 раз

Передвижение на лыжах на 2 километра – 27 минут

Плавание – преодолеть дистанцию 25 метров