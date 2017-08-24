С пистолетом без очереди. Как (не) работают рамки в метро и на вокзалах

Пронести в подземку можно очень много

Как в метро ловят с рюкзаками — и пропускают с пистолетами и топорами, проверил на опыте корреспондент Sobesednik.ru.

На этой неделе должен состояться сбор всех руководителей служб безопасности российских метрополитенов и руководства Минтранса. Министерству предстоит заняться корректировкой правительственного постановления по обеспечению транспортной безопасности. Оно было подписано премьером Дмитрием Медведевым в апреле – сразу после теракта в петербургской подземке – и предусматривает тотальный досмотр пассажиров.

В июле на нескольких станциях в Санкт-Петербурге был проведен эксперимент по тщательному досмотру. Однако его признали неудачным из-за возникновения огромных очередей. Людям приходилось тратить до получаса для того, чтобы попасть на станцию.

Корреспондент Sobesednik.ru тоже устроил свой эксперимент в Москве по проникновению в подземку и на железнодорожные вокзалы с большим рюкзаком, на содержимое которого должны были срабатывать детекторы. Также мы выяснили, во сколько обходится налогоплательщикам техника, которую устанавливают для выявления террористов.

«Чей пистолет?!»

Захожу в здание Казанского вокзала, ставлю на ленту интроскопа свою поклажу, в которой запрятан пневматический пистолет – копия пистолета Макарова. Людей перед рамками толпится очень много, очередь растянулась до самого выхода из метро. Сутолока, сумки на ленту укладываются буквально одна на другую. Уже беру свой багаж, как вдруг женщина в форме, сидящая за экраном «рентгена», кричит:

– У кого в сумке пистолет?!

Не обращаю внимания, поворачиваюсь и ухожу. Никто меня не останавливает.

За шесть лет проверки на вокзалах как были, так и остались пустой формальностью Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Металлодетекторы на вокзалах начали устанавливать в 2011 году по требованию тогда еще президента Дмитрия Медведева. За шесть лет проверки на вокзалах как были, так и остались пустой формальностью. На территорию того же Казанского без всякого сканирования можно попасть, просто, к примеру, приехав на экспрессе Рязань – Москва. В Рязани, как и во многих других провинциальных городах, посадка в поезд осуществляется с улицы, минуя рамки. А в Москве сразу попадаешь в здание вокзала.

Понимают это, судя по всему, и те ответственные лица, которые призваны осуществлять досмотр пассажиров. Во время часов пик интроскопы вообще отключают и запускают пассажиров внутрь вокзала в Москве без досмотра – в противном случае очередь окажется непреодолимой.

Зато денег на видимость безопасности тратится немало. Как удалось выяснить Sobesednik.ru, только годовое техническое обслуживание металлодетекторов и интроскопов в столице обходится РЖД в 1,5 млн руб. Стоимость же самих рентгенотелевизионных систем еще существеннее: приобретение одного аппарата встает примерно в 2 млн руб.

Сканирование багажа, которое вызывает лишь раздражение у пассажиров, требует и оплаты труда круглосуточно работающих охранников. Вряд ли случайность, что выручка обслуживающего вокзалы ЧОПа с 2011 года, когда начали внедрять рамки, выросла более чем в два раза. Согласно бухгалтерской отчетности ООО «РЖД-Охрана» – с 854 тыс. до 1 820 тыс. руб.

Подозрительная борода

Вопреки правительственному постановлению и к счастью москвичей, в столичной подземке тотального досмотра сейчас не производят. Долгое время на меня с большим рюкзаком за плечами люди в форменных жилетах вообще не реагировали. Тогда я прочитал, что сотрудников службы безопасности на специальных психологических курсах обучают распознавать потенциальных террористов и отсекать тех, кто не представляет угрозы.

Видимо, я попадал в последнюю категорию. Но несбриваемой трехнедельной бороды и снятия перед заходом в вестибюль станции интеллигентских очков хватило, чтобы сразу попасть в подозреваемые. Теперь меня уже постоянно вылавливали из толпы и просили поставить сумку в специальный ящик для сканирования содержимого.

Однажды мне удалось обмануть доблестного антитеррориста. Воткнув в уши наушники, сделал вид, что не услышал его и не заметил приглашающего к рентгену движения руки. За мной сотрудник не погнался, и я благополучно спустился к поездам. Но повторить этот фокус, правда, не удалось: в следующий раз проход перед турникетами мне преградил другой охранник.

С низкой эффективностью сталкиваются метрополитены и других российских городов.

– Толку от рамок нет. Пронести в метро что-то запрещенное проще простого, – уверен Сергей Матвеев из Новосибирска. – По роду деятельности часто вожу с собой ножи, кинжалы, топоры, иногда даже мечи и катаны. Но ничего у меня ни разу не нашли. Достаточно показать, что рамка запищала на камеру, а что лежит под ней, уже не интересует.

Всего власти потратили на систему безопасности в петербургском метро более 2 миллиардов рублей. Это и системы видеонаблюдения, и рентгеновские установки Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Не помогли рамки в метрополитене Санкт-Петербурга остановить и террористов, которые устроили 3 апреля взрыв между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В городе два года назад было установлено 325 арочных металлодетекторов. Стоимость одного аппарата – 183 тыс. руб. Всего же за последние годы власти потратили на систему безопасности в петербургском метро более 2 миллиардов рублей. Это и системы видеонаблюдения, и рентгеновские установки.

Под контролем ФСБ

Основным поставщиком оборудования как для петербургского, так и для московского метро является АО «Современные наукоемкие технологии». Аукционы компания выигрывает без проблем, конкуренты отсекаются благодаря тому, что заказчик прописывает в техническом задании необходимость одобрения металлодетекторов со стороны ФСБ. И ФАС в таком ограничении конкуренции, ввиду антитеррористических приоритетов, нарушения законодательства не видит. Другие компании – ООО «Сетевые решения» и ООО «Локаторная техника» – хотели тоже участвовать в конкурсе на право поставок рамок и могли предложить более низкую цену, но не смогли по причине отсутствия протекции в спецслужбах.

По этой причине закупка рамок для метро у АО «СНТ» происходит на безальтернативной основе. Среди клиентов компании значатся и другие крупные организации: Сбербанк, Почта России, а также суды Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Пензы.

Несмотря на колоссальные средства, которые государство выделяет на досмотр граждан по всей стране, еще ни одного террористического акта за счет этого предотвратить не удалось. Зато, судя по всему, срабатывают предупредительные методы.

14 августа стало известно, что ФСБ задержала террористов, приехавших в Россию из Средней Азии. «В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы с использованием «террористов-смертников» и взрывных устройств большой мощности», – говорится в распространенном спецслужбой сообщении.

Может, правы те специалисты, которые предлагают вместо бесполезных трат на иллюзию безопасности сосредоточиться на более эффективных методах противодействия террористам? В том числе и на усилении агентурной работы. Ведь если бы ФСБ не раскрыла вышеупомянутую группировку заранее, то рамки в метро вряд ли остановили бы смертников.

Кстати

В прошлом году в столичном метрополитене прошла серия тайных проверок на антитеррористическую безопасность. Сотрудникам ФСБ удалось пронести в подземку 50 копий самодельного взрывного устройства, и только в 4 случаях работники службы безопасности обнаружили муляж «пояса шахида».