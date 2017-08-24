Общество
Источник: «Собеседник» №32-2017
17:03, 24 Августа 2017 Версия для печати

Михаил Осокин: Как за взятку стать борцом с коррупцией – российский опыт

В Ульяновской области двое чиновников за взятку хотели стать борцами с коррупцией
В Ульяновской области двое чиновников за взятку хотели стать борцами с коррупцией
Фото: Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о коррумпированности антикоррупционного ведомства в Ульяновской области.

В Ульяновской области двое чиновников за взятку хотели стать борцами с коррупцией. Глава администрации одного из районов и его заместитель попались на том, что дали взятку для получения новых должностей – в областном ведомстве по противодействию коррупции.

И я их понимаю. Новые должности такие заманчивые: хороший оклад, а работа непыльная – скорее надо изображать видимость деятельности, чем действовать. Ведь именно так настраивают чиновников многочисленные заявления начальства, которые можно понять в том смысле, что бороться с коррупцией надо, но это опасно для национального суверенитета, так что лучше не надо. И в Госдуме, и в правительстве звучат похожие слова: «Борьба с коррупцией может стать для страны дестабилизирующим фактором». В общем, если нет желания решительно бороться с коррупционерами, приходится рассказывать, что такая борьба – это зло, которое ведет к «цветным революциям».

Михаил Осокин
Михаил Осокин
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Я вполне понимаю и то, что ульяновские чиновники пытались получить работу в антикоррупционном ведомстве именно за взятку – это ведь удобный способ обеспечить себе хорошую должность, и так делают многие. Вот данные Счетной палаты: в стране растет число начальников при сокращении рядовых сотрудников. А это как раз напоминает о массовой коррупции: начальники создают вокруг себя все новые посты разных заместителей – под родственников, под знакомых, под продажу за деньги.

Можно предположить, что сидеть ульяновские чиновники будут недолго. Как раз сейчас опубликован ежегодный статистический обзор Верховного суда – он сообщает, что в первую очередь избегают наказания те, кого обвиняют в коррупционных преступлениях.

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